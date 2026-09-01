La gran última obra de Peter Cullen antes de morir llega a cines

Hace unos días se confirmó la muerte de Peter Cullen, quien fuera la legendaria voz del mítico Transformer: Optimus Prime, uno de los personajes de ciencia ficción más queridos de todos los tiempos quien siendo un tráiler conquistó las pantallas por décadas.

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Aunque su legado quedará dentro de la cultura geek por siempre, Peter logró hacer un último trabajo que lo une con el líder de los Autobots, el cual lleva por nombre “Optimus Prime: Awakening”, una de las obras que tomarán mayor valor sentimental dentro de la comunidad de fanáticos de este universo.

¿Qué es Optimus Prime: Awakening?

Si eres fan de la saga de Transformers, es importante que sepas que Optimus Prime: Awakening es un nuevo cortometraje animado que nos da una última aventura de Optimus siendo doblado por Peter Cullen, material que seguramente será atesorado por sus fans.

Este cortometraje dura 12 minutos y es considerado como un trabajo por amor a los fans de esta franquicia, además de un homenaje a Cullen, quien por casi medio siglo prestó su voz a Optimus Prime.

¿Cuándo se estrena Optimus Prime: Awakening y dónde verlo?

A través de redes se ha hecho oficial que este corto se proyectará en cines de todo el mundo del 17 al 12 de septiembre como parte de las celebraciones del 40 aniversario de Transformers: La película (1986), una de las obras que ayudó al impulso de la franquicia durante la década de los 80's.

De momento no se ha confirmado en qué tipo de películas se proyectará este corto, aunque se espera que esté acercado en las películas geeks, por lo que estamos a pocos días de poder disfrutar de este último gran trabajo.

¿Qué le pasó a Peter Cullen?

Fue el pasado miércoles 26 de agosto que se dio a conocer que el querido actor de doblaje partió a 85 años de edad, dejando un gran legado dentro del inverso geek. De momento no se han revelado los detalles de su fallecimiento, siendo que la noticia conmovió a todo fan de esta saga.