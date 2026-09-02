Muere leyenda del terror, creador de Viernes 13 y su villano, Jason Voorhees; tenía 86 años

El cine de terror se encuentra de luto por la muerte de Victor Miller, guionista original de Viernes 13 y a quien se atribuye el inicio de una de las franquicias slasher más exitosas e icónicas que han existido. Tenía 86 años de edad.

De acuerdo con Deadline fue el hijo de Miller, Ian, quien confirmó el fallecimiento el lunes 31 de agosto. Sin embargo, no proporcionó información sobre la causa del deceso. "Casi siempre él era la persona más lista y divertida en cualquier habitación donde se encontrara", escribió Ian Miller. "Inspiró en mí, así como en muchos otros, el amor por la fotografía, música y contar historias".

Al guionista le sobreviven su esposa, 2 hijos y un nieto, según explica la publicación original sobre su muerte. También se informó que se llevará a cabo una celebración de la vida y trayectoria de Miller, el viernes 13 de noviembre.

Quién era Victor Miller, guionista de Viernes 13

A Victor Miller se le atribuye haber creado el guión original que el director Sean S. Cunningham convirtió en Viernes 13, la película de terror lanzada en 1981 y que se considera uno de los mayores parteaguas del subgénero slasher. En particular, popularizó un tema recurrente en el cine: un campamento de verano acechado por una presencia maligna.

Cabe recordar que en la primera película de Viernes 13 no aparece el personaje de Jason Voorhees con la estética que años después se volvería emblemática (una máscara de hockey y un machete como principal arma). Sin embargo, la creación del personaje sí se le atribuye a Miller.

De acuerdo con Variety, el guionista se inspiró de otra obra icónica slasher para crear Viernes 13: Halloween de John Carpenter, estrenada en 1978. Es de notar que ambas franquicias llevan un título referente a una fecha, sin especificar de qué tratan.

Victor Miller trabajó de nuevo con Sean S. Cunningham en "Un extraño te espía" (1982). También tuvo decenas de otros créditos en cine, con cintas como "Gettin in" (1994) y "Jury duty" (1995). En televisión, trabajó en producciones como las telenovelas "One life to live" y "All my children".

El último trabajo de Miller es "Crystal Lake", serie de A24 que sirve como precuela de su obra más famosa. Sale en octubre de este año.