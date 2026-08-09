Joe Jonas revela por qué fue a terapia y las redes lo critican: “¿Pero no fue por sus hijas?”

Los usuarios de redes sociales no perdonan y Joe Jonas lo está descubriendo. Esto luego de revelar que comenzó a ir a terapia después de que su primer álbum como solista, Fastlife, no tuviera el éxito que esperaba. El cantante se sinceró y contó que en aquel tiempo solo tenía 21 años cuando esta situación comenzó a afectar su bienestar emocional. Algunos de sus seguidores apoyaron sin dudar al cantante, mientras otros no dudaron en criticarlo en redes sociales, cuestionando sus prioridades y recordando otros episodios de su vida personal que también requerían la misma o mayor atención de su parte.

También te puede interesar: Se filtran nuevos detalles de la boda de Tom Holland y Zendaya: así habría sido la celebración secreta

¿Por qué Joe Jonas comenzó a ir a terapia?

El integrante de los Jonas Brothers explicó que, después del enorme éxito que había logrado el cantante junto a sus hermanos, pensó que hacer su carrera como solista sería “pan comido” y que las personas tendrían el mismo interés en ese nuevo proyecto. Pero no fue así. Fastlife del 2011 no alcanzó las expectativas comerciales y el fracaso le afectó en su salud mental.

¿Qué síntomas tuvo Joe Jonas?

El cantante relató que todo se comenzó a complicar cuando comenzó a experimentar ataques de pánico y malestares físicos, por lo que acudía constantemente al médico para intentar descubrir qué estaba ocurriendo. Finalmente, un especialista le recomendó ir con un terapeuta y, aunque en un principio rechazó la idea, aceptó.

Reveló que durante su primera sesión solo podía llorar y descubrió que llevaba evitando enfrentar sus emociones desde mucho tiempo atrás.

¿Qué dijeron las redes sobre su terapia?

Aunque la salud mental es cosa seria, independientemente del trauma de la persona, las redes sociales se dividieron con la confesión del cantante. Muchos usuarios celebraron su valentía para hablar de su salud mental en público y de ir a terapia, mientras que otros consideraron llamativo que lo que lo llevó a eso fue el fracaso de un disco.

Y es que muchos usuarios de redes sociales señalan que en su vida personal hay algunas referencias de que necesita terapia, como su divorcio de Sophie Turner y su vida familiar. Muchos cuestionaron por qué el cantante no había hablado de terapia en relación con otros momentos personales complicados, haciendo que aparezcan comentarios como: “¿Pero no fue a terapia por sus hijas?”.