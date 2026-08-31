¡Lionel Richie PREOCUPA a fans! Es hospitalizado después de concierto, y este es su estado de salud hoy 31 de agosto

Lionel Richie preocupa a todos sus fanáticos, en especial al darse a conocer que el famosos cantante y compositor fue hospitalizado de emergencia después de dar un concierto. Dentro de la información que se tiene de su estado de salud, se sabe que fue ingresado al área de cuidados intensivos en St. Louis, donde se le han realizado algunas pruebas ante la posibilidad de una deshidratación leve.

Aunque no se ha dado a conocer la situación del cantante hoy 31 de agosto, algunos internautas han compartido videos de la presentación, donde claramente se le veía con cierta dificultad para hacer el show, donde tuvo que hacer uso de una silla para continuar con el evento.

¿Cuál es la canción más famosa de Lionel Richie?

Lionel Richie se destaca por tener múltiples proyectos musicales, haciendo que sea una personalidad reconocida por todos. Dentro de las canciones más famosas que tienen se destacan las siguientes:



Hello de 1984

Endless Love de 1981, en el que hace un dueto con Diana Ross.

All night long (All night) de 1983

Siendo dos hits que han impactado a todos por su ritmo y la intensidad de sus letras, posicionándolo con otras personalidades de la música. Destacándose por mantener el genero de pop, R&B, soul y pop en cada una de sus melodías.

¿Cuándo será el siguiente concierto de Lionel Richie?

Dentro de la lista de eventos que tiene programado Lionel Richie, a sus 77 años se mantuvo activo en su carrera, el siguiente que ya tenía contemplado era para el 26 de septiembre a las 7:30 de la noche en California, pero no era la única presentación, ya que contaba con aproximadamente 10 shows, y uno de ellos era en Brasil.

Aunque no se cuenta con más información sobre el estado de salud del cantante hoy 31 de agosto, se desconoce si habrá alguna modificación en las presentaciones. De todos modos se espera que en la semana den a conocer si el artista fue dado de alta.

En caso de una cancelación, se dará a conocer en las redes sociales oficiales del cantante, anunciando los posibles cambios o procesos de devolución que se realicen.