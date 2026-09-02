Muere querida actriz de Disney, a los 33 años, así dieron a conocer su fallecimiento

Carla Jeffery fue una querida actriz de Disney, quien se destaco por tener múltiples participaciones en series y películas juveniles, haciendo que su nombre sea recordado por sus fanáticos.

Los hechos fueron dados a conocer en Instagram, desde la cuenta de la artista, detallando que murió el 1 de septiembre del 2026 a sus 33 años. Aunque no menciona qué le pasó, hablan de toda sus trayectoria artística, detallando que ella empezó a trabajar en el Alexanders Talent Management desde los 12 años, por lo que es triste ver su partida por parte de la empresa de jóvenes talentos.

¿Carla Jeffery salió en 'Shake it up'?

La querida actriz de Disney, llego a aparecer en la serie de 'Shake it up', en donde aparece la joven Zendaya, pero no es el único programa del que se le conoce, debido a que tuvo importantes apariciones en diversos programas de televisión y películas, destacándose los siguientes:



Zombies: The Re-Animated Series

Zombies: The Re-Animated Series Short

Zombies 1, 2 y 3

Puzzled

Zombies 2 Cast: Flesh & Bone

Además de contar con pequeñas participaciones en otras series como Amigas a destiempo, Free Perios, Uncle Buck, Suburgatory, entre otros. Por lo menos, estuvo 21 años trabajando en el entretenimiento, hasta su muerte a los 33 años. La producción más reciente en la que participó fue en Asanté, una serie podcast, permaneciendo en un solo episodio.