A días de la muerte de Eric Dane, actriz de Grey’s Anatomy lo acusa de bullying: “era realmente malvado”

La muerte de Eric Dane a los 53 años conmocionó en los últimos días al ámbito del entretenimiento internacional. Ahora, una actriz que participó como extra en "Grey's Anatomy" está acusando al actor de bullying e incluso dijo que "se merecía" lo que le pasó. Estas declaraciones causaron gran polémica en la red social Threads.

Laura Ann Tull, actriz que fue extra en "Grey's Anatomy", acusa de bullying a Eric Dane

Como recopila la publicación Complex, la actriz Laura Ann Tull hizo sus acusaciones en la sección de comentarios de una publicación de Threads; se trataba de un post de la revista Variety en el que se daba a conocer la muerte de Eric Dane. Ella respondió llamándolo "bully y un imbécil".

Casi de inmediato, Laura Ann Tull fue confrontada en los comentarios por otras personas defendiendo la figura del actor; a partir de ahí comenzó a compartir su experiencia. "Se merecía lo que le pasó. Él me odiaba porque dije que yo amaba la literatura clásica, a una chica que estaba leyendo una novela de Jane Austen en el set", escribió. "Me llamaba 'rara' sin haber siquiera hablado conmigo".

Según el testimonio contado en diversos comentarios de Threads, alrededor del año 2005 ella tenía cáncer y vivía con una condición autoinmune; "necesitaba trabajar para pagar mi atención médica". Dice que Eric Dane la difamó y que eso dañó su salud mental en el lugar donde ella se sentía bien.

Laura Ann Tull asegura que ella fue la razón por la cual Eric Dane salió de "Grey's Anatomy"; recordemos que el actor estuvo como personaje recurrente en las temporadas transmitidas entre 2006 y 2012. "Desearía que se hubiera disculpado y hubiera admitido lo que hizo. Yo soy la razón por la cual lo despidieron. Yo le hablé a la asistente de Shonda Rhimes [creadora de la serie] dos semanas antes de que anunciaran que se iba".

La actriz llamó a Eric Dane "realmente malvado" y lo acusa de provocar su despido. "Era un cobarde que me hizo bullying. Se burló de mí cuando yo había vencido al cáncer y tenía una enfermedad autoinmune". También añadió que "su muerte no cambia la destrucción que me causó".

Tull ya había hecho una publicación en 2018, en la plataforma Medium, sobre el supuesto bullying por parte de Eric Dane. Ahí admitía que nunca habló con el actor, pero que sí lo escuchó hablando mal sobre ella.

De acuerdo con Complex, no hay registros que sugieran que estos incidentes tuvieran alguna relación con la salida de Eric Dane de la serie.

