¿Lionel Messi pierde valor? Un accesorio de V de BTS ya supera el precio de la playera del astro argentino en subasta

La pasión por el futbol y el amor por el K-pop se vieron envueltos sin querer en una competencia durante una subasta benéfica. Para el evento se vendieron varias prendas utilizadas por los integrantes de BTS durante el show de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ junto a otros artículos usados por los jugadores en los partidos. Pues resulta que, en un curioso giro del destino, prendas de la agrupación surcoreana ya superan una de las piezas que se creía la más cara: una camiseta autografiada de Lionel Messi.

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¿Por qué sorprende que BTS supere a Lionel Messi?

El capitán de Argentina es considerado una de las mayores figuras en la historia del futbol; por lo mismo, se podría decir que es una de las figuras más admiradas del mundo deportivo, por lo que el mundo esperaba que fuera la venta más cara de la subasta. Sin embargo, en este mismo evento se han puesto en venta artículos usados por la agrupación de BTS, reflejando que esta tiene un enorme poder de convocatoria, el cual parece ser incluso mayor que el del astro argentino.

El pañuelo de V lidera la subasta

Hasta el momento, la pieza más cotizada relacionada con el espectáculo de medio tiempo es el pañuelo utilizado por V, que ya alcanzó una oferta de 16 mil dólares. Esto de inmediato lo convierte en el artículo con la oferta más alta de toda la subasta. Pero eso no es todo, porque muy cerca se encuentra la camiseta usada por Jimin durante la interpretación de “Dynamite”, la cual ya registra algunas ofertas por 14 mil dólares, muy por encima de la estimación inicial.

|Christie’s/Global Citizen

¿Cuánto vale la playera de Lionel Messi?

La camiseta que usó el jugador argentino en la justa mundialista comenzó con una estimación de entre mil y 3 mil dólares. Sin embargo, conforme avanzó la subasta, alcanzó ofertas cercanas a los 14 mil dólares. Esto pone el artículo a la altura de la camiseta de Jimin, pero está aún muy lejos de superar el pañuelo de V. Las cosas aún pueden cambiar, pues el cierre de las subastas es para el 29 de julio.

|Christie’s/Global Citizen

Otras prendas de BTS también elevan su valor

Aunque hay otras prendas de BTS en la subasta que no han superado el valor de la camiseta de La Pulga, hay varios artículos que ya superan su valor y que continúan subiendo su precio. Entre ellas destacan.

