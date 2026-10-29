Patrick Stewart hizo más de 59 papeles en cine y TV, trabajó hasta los 86 años y nunca pensó en el retiro: “Siempre seré actor, para siempre”

Uno de los grandes actores que se volvió un pilar dentro de la cultura pop murió este 28 de octubre de 2026. Todos recordaremos siempre a Patrick Stewart como el hombre que nos regaló interpretaciones magistrales de personajes icónicos de franquicias como Star Trek y X-Men. Además, más allá de estos personajes, el actor, que tenía 86 años, tuvo una impresionante trayectoria de más de seis décadas en el teatro, el cine y la televisión. Hecho hace no mucho, en una entrevista a TV Insider en julio de este año, el intérprete británico explicó que, aunque con la edad disminuían las oportunidades laborales, él seguía recibiendo propuestas interesantes, por lo que no se imaginaba algún día retirándose de manera oficial. “Siempre seré actor, para siempre”, afirmó.

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