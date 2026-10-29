Patrick Stewart convirtió una infancia marcada por la violencia familiar en una causa para ayudar a otras víctimas

Los ecos de la muerte de Patrick Stewart retumban entre fanáticos y medios de comunicación que se rinden ante la figura del hombre que falleció a los 86 años. En diciembre se espera una de sus últimas apariciones (sino es que la última) en Avengers Doomsday, pero su valentía y heroísmo también se presentaron en la vida real. Así fue como el nacido en Yorkshire plantó cara a la infancia llena de violencia en la que creció.

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¿Cómo fue que Patrick Stewart vivió violencia en su infancia?

Esta faceta del actor fue ampliamente comentada en el libro de sus memorias y en eventos a lo largo de los años recientes. Patrick Stewart detalló crudamente cómo es que su padre (un condecorado sargento de la Segunda Guerra Mundial) regresó a casa y vivió como un hombre iracundo, infeliz y que no podía controlarse. Además, las golpizas sobre su esposa - la madre del actor - sucedían cuando el hombre llegaba bebido de algún sitio cercano a su casa.

El pequeño de 6 años indica que su padre era realmente normal y con carisma a lo largo de la semana. Tras su participación en el conflicto bélico, terminó de obrero y los fines de semana es donde encontraba en la bebida su salida. Sin embargo, el hogar se convertía en una pesadilla. El pequeño Patrick en ocasiones intervenía junto con su hermano, pero su mamá minimizaba las cosas y decía que no pasaba nada.

En sus memorias, Patrick Stewart narra que su hermano y él aprendieron a sentir el peligro. Cuando su padre llegaba, esperaban el conflicto y quedaban atentos, pues sabía cómo sonaban las palabras antes de que la violencia dominara su pequeña casa. Al final, esas experiencias incluso le generaron vergüenza, de algo que tenía un culpable... su padre violento.

#documentary ♬ original sound - Independent @independent Sir Patrick Stewart has opened up about the torrid abuse his father subjected his mother to in previously unreleased footage from the Queen’s domestic abuse documentary. The veteran actor, who has previously told of how his troubled childhood affected him as an adult, spoke about the “shame” and “humiliation” that came with witnessing the violence as a child as he described trying to protect his mother from the abuse. Sir Patrick has advocated for victims of domestic abuse for over a decade and has recently backed The Independent’s Brick by Brick appeal upon its launch in September. #domesticabuse

¿Patrick Stewart tenía alguna institución para proteger a los hogares de violencia?

El actor se convirtió en un abanderado del espacio llamado Refuge, que según las estadísticas compartidas por el propio actor, ayuda a cerca de 1000 mujeres y niños que fueron víctima de violencia de parte de un hombre golpeador y abusador. Incluso fue bastante conocido que en Inglaterra los apoyos gubernamentales disminuyeron para estas instituciones. Esto generó un debate fuerte de la labor de la nación para cuidar a niños como Patrick Stewart… que aprendieron a ser escudos humanos para evitar que su padre golpeara sin piedad a su madre.