De reportero y vendedor de muebles a Profesor X: así comenzó la carrera de Patrick Stewart

Hace unos minutos se dio a conocer que Patrick Stewart falleció a la edad de 86 años, esto anunciado en el desarrollo del jueves 29 de octubre. Sin embargo, hoy todos son muestras de cariño hacia un hombre que trabajó hasta que pudo. Por ello, es interesante dar un repaso de lo que fue su vida previo a la actuación. Así le fue al legendario actor como reportero y vendedor de muebles.

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¿De qué trabajó Patrick Stewart previo a ser actor de cine?

El legendario actor que personificó a míticos personajes como el Profesor Charles Xavier en una de las sagas de los X-Men o al Capitán Jean Luc-Picard en Star Trek, inició su carrera en la actuación enamorándose del teatro. Algunos reportes indican que a los 12 años un profesor de inglés le dio un papel en una obra de William Shakespeare. Y fue ahí donde comenzó el camino.

Sin embargo, a los 15 dejó la escuela para trabajar en un medio llamado Mirfield Reporter en su natal Yorkshire. Allí terminó desertando porque era un tipo irresponsable con el qué hacer periodístico. Priorizando sus ensayos teatrales, inventaba entrevistas y cedía las notas a sus otros compañeros, que de una u otra forma terminaban convencidos por el pequeño Patrick Stewart. Su editor le dio una última advertencia, donde el joven abrazó su pasión por la actuación.

Posteriormente, tuvo que trabajar para pagarse el costoso sitio en la Bristol Old Vic, que concretó con sus labores en una mueblería llamada Hudson’s. Este negocio destacado en la localidad de Newsbury vio a uno de sus mejores vendedores. Patrick aprovechó su formación y talento para interpretar a distintos perfiles de comerciantes, que adecuaba según las necesidades que vio con cada cliente. Así, ganó comisiones por ventas y pagó el inicio de su carrera que hoy se recuerda con cariño.

¿De qué murió Patrick Stewart a los 86 años de edad?

Los distintos reportes van aclarando lo sucedido con el actor, quien se enfrentó a un duro proceso de Alzheimer en los años recientes de su vida. Su fallecimiento se dio en su residencia de Los Ángeles el lunes pasado (26 de octubre de 2026) y esto se anunció en el lapso del jueves 29. Con esto, Patrick Stewart deja un hueco importante en una industria que le quiso y vio trabajar hasta donde su cuerpo lo dejó.