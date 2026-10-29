¿Quién era la pareja de Patrick Stewart? Esto se sabe de su esposa, hijos, y divorcios que tuvo el actor de ‘X-Men’ antes de morir

Este jueves 29 de octubre se confirmó la muerte del actor y activista Patrick Stewart, quien fue identificado mundialmente por darle vida al profesor Charles Xavier en la saga de X-Men y al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek aunque su nombre se consolidó en el mundo del entretenimiento, también construyó un historial personal lleno de momentos importantes fuera del escenario.

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El actor, quien murió a los 86 años el 28 de octubre de 2026, estuvo casado en tres ocasiones y tuvo dos hijos con su primera esposa. Su última pareja sentimental fue Sunny Ozell, cantante y compositora estadounidense con quien compartió más de una década de matrimonio.

¿Quién fue Sunny Ozell, la última esposa de Patrick Stewart?

De acuerdo con información difundida en 2008 Patrick Stewart conoció a Sunny Ozell cuando él participaba en una producción teatral de Macbeth en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos y ella se encontraba en el lugar trabajaba como mesera. Tras compartir momentos juntos finalmente en septiembre de 2013 contrajeron matrimonio bajo una ceremonia la cual llamó la atención ya que participó su amigo y compañero de X-Men Ian McKellen.

Una de las pasiones que unió a esta pareja fue la música ya que fue importante en su relación, según declaracio es el actor quedó impresionado al escucharla cantar y con los años ambos compartieron proyectos artísticos, incluido un episodio de Star Trek: Picard en 2022, donde Ozell se presentó con su banda.

Junto a Sunny Ozell, compartió además su cariño por los animales, especialmente por los perros de tipo pitbull. La pareja acogió temporalmente a varios perros y utilizó su visibilidad pública para promover la adopción y combatir los prejuicios contra estos animales.

Antes de casarse con Ozell, el actor estuvo unido a la coreógrafa Sheila Falconer, con quien se casó en 1966 y se divorció en 1990. De esa relación nacieron sus hijos Daniel, en 1967, y Sophie, en 1972.

Posteriormente, Stewart se casó con Wendy Neuss, productora de televisión vinculada a Star Trek: The Next Generation. Su matrimonio inició en 2000 y terminó en divorcio en 2003.

¿Quiénes fueron los hijos de Patrick Stewart?

Durante su matrimonio con Sheila Falconer construyó una familia conformada por dos hijos Daniel y Sophie pero después de la ruptura el distanciamiento entre padre e hijos creció cada vez más.

Daniel siguió los pasos de su padre en la actuación, mientras que Sophie ha mantenido una vida mucho más discreta. En 2023, Stewart reconoció públicamente que su relación con ambos era prácticamente inexistente y expresó el dolor que le provocaba esa distancia. Durante algunas entrevistas también admitió que, durante la infancia de sus hijos, priorizó su carrera profesional por encima de su vida familiar.