¿Quién es Perez Hilton, y cómo se hizo famoso el influencer que fue recientemente trasladado al hospital por perturbador video en TikTok?

En las últimas horas el mundo digital ha expresado su preocupación luego de que se revelara que el estado de salud del tiktoker Perez Hiltón protagonizara una inquietante transmisión en vivo, lo cual generó miles de llamadas de emergencia y movilización policiaca así com de servicios meniscos quienes se encargaron de trasladarlo a un hospital de Miami, Estados Unidos.

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Asimismo, las autoridades confirmaron que la intervención fue atendida como una crisis de salud mental, sin embargo, públicamente no se han dado a conocer detalles médicos sobre su evolución, mientras que su equipo de trabajo, amigos y allegados han solicitado respeto por su privacidad.

¿Quién es Perez Hilton y por qué se hizo famoso?

El creador de contenido Mario Armando Lavandeira Jr., mejor conocido como Perez Hilton es un bloguero y comentarista estadounidense que alcanzó la fama a mediados de la década de los 2000 gracias a su sitio web donde compartía noticias, rumores y críticas sobre el espectáculos, principalmente se enfocaba en las celebridades de Hollywood, con su punto de vista se generaba conversación gracias a que era provocador y polémico.

Con el paso de los años amplió su presencia en la televisión, los podcast y las redes sociales convirtiéndose en una de las figuras más influyentes del periodismo de espectáculos en internet, aunque su carrera ha estado marcada por diversas controversias siempre destacaba en alfombras rojas y logró posicionarse dentro de la industria del entretenimiento.

¿Por qué fue trasladado al hospital y cuál es su estado de salud?

Durante una transmisión en vivo la noche del pasado 4 de agosto seguidores del influencer comenzaron a realizar llamadas de emergencia ya que se percataron que Hilton estaba haciendo cosas perturbadoras e incluso podría indicarse que no estaba consciente de lo que estaba haciendo. Según informó la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, cuando los agentes acudieron al lugar encontraron al influencer solo e iniciaron un protocolo de intervención en crisis junto con personal especializado en salud mental.