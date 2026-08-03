Reviven entrevista de Ariana Grande donde habló sobre los estándares de belleza: “He escuchado lo que está mal conmigo’”

Recientemente, dentro de la conversación digital, una entrevista de Ariana Grande ha vuelto a ser tema de conversación debido a sus reflexiones dentro de los estándares de belleza y las constantes conversaciones sobre la apariencia actual de la cantante.

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¿Qué fue lo que dijo Ariana Grande sobre la apariencia física?

En las últimas horas ha comenzado a ser viral un corto video en el que se puede observar a la cantante Ariana Grande conversando. Dentro de esta entrevista se puede ver cómo la también actriz reconoció que durante años ha estado escuchando lo que "está mal" con ella: "Nunca sabes por lo que está pasando una persona", señaló.

Buen momento para recordar estas palabras de Ariana ♡#weloveyouariana pic.twitter.com/HkJMJeOA1i — Ariana Grande Argentina (@AGrande_ARG) August 2, 2026

Dentro de la entrevista, Ariana habló sobre el impacto que tienen los estándares de belleza y el impacto que estos suponen sobre las figuras públicas. La cantante también habló sobre cómo a lo largo de los años ha escuchado todo tipo de comentarios sobre su apariencia física, advirtiendo que este tipo de comentarios pueden afectar a cualquier persona, importe la fama. De la misma manera, la actriz advirtió que cada individuo enfrenta situaciones que los demás desconocen, por lo que invitó a evitar juzgar y opinar desde el respeto.

¿Qué se sabe sobre la salud de Ariana Grande?

Es importante señalar que Ariana Grande no padece ninguna enfermedad que comprometa su salud, además de que no han salido declaraciones por parte de la actriz o sus allegados. No obstante, se ha mencionado que la cantante se dará un descanso de la vida pública tras finalizar su gira Eternal Sunshine Tour el 1 de septiembre. De la misma manera, se debe dejar en claro que su equipo ha desmentido problemas de salud graves, aclarando que la pausa busca proteger su bienestar emocional ante la intensa presión mediática a la que se ha visto expuesta.