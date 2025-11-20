Ariana Grande sufre Covid-19 y este es su estado de salud

De acuerdo con los primeros informes, Ariana Grande habría dado positivo a Covid-19, esto es una sorpresa para su millones de seguidores; sin embargo, la actriz dio a conocer que su estado de salud era bueno. La cantante se encontraba en plena promoción de la película de Wicked: For Good, por lo que esto sería un contratiempo que obligaría a cancelar algunas de sus presentaciones que tenían programadas para esta semana.

Ariana Grande confirmó que tenía Covid-19 y lo hizo a través de sus redes sociales, donde compartió una foto de su reciente visita en el programa llamado The Tonight Show With de Jimmy Fallon, con un mensaje que decía: “momentos antes del Covid”.

Estos son los artistas que estaban cerca de Ariana Grande

Tras darse a conocer su contagio, la artista suspendió su participación en The Kelly Clarkson Show, donde estaría a lado de su coprotagonista Cynthia Erivo, quien también habría cancelado su aparición en una rueda de prensa con preguntas y respuestas, las cuales iban relacionadas con el estreno de la secuela musical de su más reciente cinta.

¿Cuándo se estrena Wicked: For Good?

Wicked: For Good se estrenó en los cines de México este jueves 20 de noviembre, este proyecto es una adaptación cinematográfica del musical Wicked, el cual es un fenómeno que se ha vuelto muy popular entre los jóvenes. La historia de este proyecto se basa en la novela de 1995 de Gregory Maguire, donde se centra en los orígenes de los personajes El Mago de Oz, donde se explora la relación entre la Bruja Mala del Oeste y la Bruja buena.

La primera parte de esta saga se dio en noviembre de 2024, dicho proyecto recaudó 114 millones de dólares, esta cantidad sólo fue en Estados Unidos, pero a nivel global se juntó 164 millones de dólares, lo cual significó un récord histórico para una adaptación del musical a la pantalla grande.