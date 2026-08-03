“Mis riñones estaban fallando"; Phil Collins revela que casi muere en el 2024

Phil Collins es un reconocido cantante británico, dentro de su carrera se ha destacado por las canciones que interpretó para varias películas de Disney, dejando auténticos éxitos que siguen escuchándose entre los usuarios.

Lamentablemente, tiene una parte oscura de su vida, ya que debido a un fuerte alcoholismo que tuvo, casi muere en el 2024, siendo un momento difícil para él y su familia. Te contamos qué fue lo que le ocurrió.

¿Qué padecimiento tiene Phil Collins?

Las declaraciones fueron realizadas por Phil Collins en una reconocida entrevista de un medio internacional. Explicando que en el 2012, formalmente había dejado de beber alcohol después de padecer una apendicitis; sin embargo, a finales del 2023 o inicios del 2024 experimentó una fuerte recaída (no hay fecha exacta de los sucesos). Situación que le generó múltiples ingresos al hospital, estimando que estuvo bajo observación médica por 7 meses, donde fue trasladado a terapia intensiva debido a fallo renal.

Ante las dificultades que se presentaron, el representante del artista llamó a los 5 hijos del cantante, con la finalidad de que pudieran despedirse de él, por lo que todos viajaron a ver a su padre; no obstante, Collins detalla que no recuerda esas visitas. En aquel momento en el que casi muere, detalla que el artista no ha consumido ningún tipo de bebida alcohólica, siendo un suceso importante para priorizar su salud.

¿Cuál es el estado actual de Phil Collins?

Después del gran susto que vivió la familia de Phil Collins después de casi morir en el 2024, ahora el actor se encuentra bien de su salud y físicamente; sin embargo, por ahora el artista ya no puede hacer shows en vivo y requiere de muletas para poder moverse con facilidad.

Para noviembre, el cantante tendrá el gran honor de entrar en el "Salón de la Fama del Rock and Roll" de Los Ángeles, en donde no podrá tocar o interpretar en vivo debido a su dificultades de movilidad física.