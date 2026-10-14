¿RJ Mitte fue FORZADO a elegir entre su mamá y su prometida? Revelan INQUIETANTES detalles tras la muerte del actor de Breaking Bad

La muerte de RJ Mitte, recordado por interpretar a Walter White Jr. dentro de la icónica serie Breaking Bad, ha dado mucho de qué hablar, en especial. Dentro de su vida personal, en especial con lo que respecta a su compromiso con Kennedy Suárez, pues dentro de la conversación digital se ha comenzado a señalar una versión que apunta a un supuesto ultimátum relacionado con su madre. No obstante, es importante señalar que hasta ahora no se ha podido confirmar la información.

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¿Qué se sabe sobre que RJ Mitte fue forzado a elegir entre su mamá y su prometida?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer hasta ahora, no se ha podido confirmar de manera oficial que confirme que RJ Mitte fuera forzado a elegir entre su madre y su prometida. Este rumor generado dentro de redes sociales ha comenzado a tomar fuerza tras su trágico fallecimiento por suicidio el pasado 12 de octubre del 2026.

No obstante, sí es posible verificar que el actor de 34 años sí mantenía una relación sólida e incluso llevada al compromiso con Kennedy Suárez en 2025. Además, durante estos años, se dio a conocer que el actor mantenía un fuerte lazo y un rol de cuidador y soporte financiero con su madre (quien sufre de parálisis tras un accidente). Las autoridades correspondientes de Brownsville, Texas, mantienen las investigaciones activas mientras descartan por completo cualquier tipo de participación de terceros o disputas familiares en la causa de muerte.

¿Qué le pasó a RJ Mitte, actor de Breaking Bad?

El joven actor de 34 años RJ Mitte, quien alcanzó la fama mundial por interpretar a Walter White Jr. en Breaking Bad, perdió la vida por suicidio el pasado 12 de octubre del 2026 dentro de su residencia de Brownsville, Texas. Autoridades confirmaron la muerte y descartaron la participación de terceras personas.

RJ Mitte padecía de parálisis cerebral leve en la vida real y dedicó gran parte de su carrera al activismo por la inclusión de personas con discapacidad en la pantalla.