¡Un nuevo integrante! Sebastian Stan tiene a su primer bebé; los internautas celebran el momento

Sebastian Stan es el actor reconocido por su papel de Bucky Barnes o Winter Soldier de Marvel, un villano que al final se convirtió en un héroe, muy querido por el publico.

Ahora el artista se encuentra viviendo un momento importante de su vida, ya que se ha dado a conocer que el actor ya tuvo a su primer bebé, anuncio que los internautas celebran.

¿Sebastian Stan tiene hijos?

Sebastian Stan junto a su pareja Annabelle Wallis, acaban de tener a su primer bebé, un momento importante para ellos. Sin embargo, la noticia fue dada a conocer por un importante medio de entretenimiento, donde explica que el pequeño nació en junio.

Aunque el momento ha emocionado a los internautas que siguen a la pareja de actores, es una noticia que no ha sido confirmada en su totalidad por ninguno de los artistas, por lo que se desconoce el nombre del pequeño y su sexo.

Hay que considerar que la pareja, han mantenido su noviazgo oculto bajo la mirada publica, siendo una forma de mantener cierta privacidad en su vida personal, aunque es bien sabido que Stan mantiene una relación con Wallis.

¿Cómo conoció Sebastian Stan a Annabelle Wallis?

El noviazgo entre ambos actores inició desde 2022, donde fueron captados en la fiesta de cumpleaños de Robert Pattinson besándose, aunque el momento fue capturado en una foto, rápidamente la imagen fue eliminada. Sin embargo, se desconoce en que momento se conocieron y desde cuándo formalizaron su noviazgo.

Fue en el 2025, cuando Sebastian Stan y Annabelle Wallis fueron vistos juntos en una importante alfombra roja, pero han mantenido su relación privada en todo momento.

Por ahora, hay que esperar a que la pareja confirme el nacimiento del nuevo bebé en sus redes y den a conocer más detalles del nuevo integrante, aún así los internautas están emocionados ante la nueva noticia, dejando sus mensajes de deseos para la joven pareja.