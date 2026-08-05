FOTO: Shakira recrea icónico MEME casi 30 años después; y así reaccionaron las redes sociales

Shakira aunque es reconocida mundialmente por su carrera musical, en su historia tiene un icónico meme que marcó toda su vida, fotografía donde la vemos sentada frente a un escritorio y computadora. Después de casi 30 años de la imagen, sigue siendo recordada entre los internautas.

Lucien Laviscount se siente inspirado por Shakira

La cantante colombiana ahora ha sorprendido a todos al momento de recrear la emblemática foto, generando todo tipo de reacciones en redes sociales. Para que no te pierdas el chisme, te detallaremos más sobre la imagen.

¿Qué pasó con Shakira?

Fue desde la cuenta de Instagram de Shakira donde se subió la foto, recreando el icónico meme después de casi 30 años. En la foto la vemos sentada en un escritorio más moderno, portando un outfit color hueso, mientras en el fondo se ve que ella está imprimiendo la fotografía de un perrito. El copy de la publicación contiene el siguiente texto:

“Me da la impresión de que ya he visto esto hace algún tiempo. #letscreatetogether”

Siendo una forma divertida de recordar aquella imagen que fue capturada en 1997. La publicación tiene apenas un par de horas que se subió y ya cuenta con más de 436 mil "me gusta", además de que en redes sociales aplaudieron el acto de la cantante al tomar la situación con mucho humor, también resaltaron el gran aspecto de la colombiana después de casi 30 años, reviviendo aquel momento de su vida.

¿Por qué Shakira tiene un meme?

Seguramente te preguntarás la razón por la que Shakira tiene el icónico meme; todo se remonta a 1997, cuando ella fue a realizar una entrevista en un importante medio en Colombia para darle publicidad a su álbum "Pies Descalzos", después de culminar el encuentro, la colombiana accedió a realizarse una sesión de fotos.

El humor de la imagen se debe a que vemos a la artista trabajando en un computador completamente apagado mientras ella muestra una apariencia de concentración. Muchos usuarios tomaron el escenario como si fuera una forma de procrastinar y fingir que estamos trabajando, generando mucho humor en los internautas.