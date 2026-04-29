Protagonista de American Pie revela la fortuna que ganó en su primera semana como creadora de contenido de la página azul

Shannon Elizabeth protagonista de American Pie se volvió tendencia hace un par de semanas atrás luego de informar que crearía contenido para la página azul, ahora con apenas una semana de estar activa, la actriz conocida como Nadia reveló la millonaria cifra de dinero que ganó y de acuerdo con algunos medios, la mujer de 52 años se habría ganado 1.2 millones de dólares.

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Shannon Elizabeth anunció que sería creadora de contenido de la página azul tras divorciarse

Lo que llama la atención sobre la decisión de hacer contenido para la página azul, la actriz que da vida a Nadia en American Pie habría decidido hacer esto luego de tener el proceso de divorcio, lo cual reforzó la idea de que esta decisión forma parte de una nueva etapa en su vida. De hecho, la misma actriz describió este momento como un reinicio y aseguró sentirse más fuerte, feliz y clara.

Por otro lado, el hecho de que terminara con su ya exesposo Simon Borchert no se debió a algo sorpresivo, sino el resultado de un proceso de separación que inició discretamente desde septiembre de 2025; y fue la misma Shannon Elizabeth quien describió como un desgaste natural su relación tras varios años como pareja.

Shannon Elizabeth, mejor conocida como nadie en películas de American Pie y Scary Movie

Esta actriz mejor conocida como Nadia en la primera y segunda película de American Pie se convirtió en un símbolo de la cultura pop que tuvo su pico de la fama a finales de la década de los 90´s; su personaje como la chica de intercambio que llegó al cuarto de Jim la colocó como una de las actrices favoritas. Con el paso del tiempo, Shannon Elizabeth se alejó de Hollywood y se enfocó en otro tipo de proyectos, uno de ellos fue la conservación animal.

¿En qué películas salió Shannon Elizabeth?