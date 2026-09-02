¡John Lennon y Yoko Ono ya son abuelos! Nace el primer nieto de John Lennon y esto se sabe

Recientemente, el Legado de la Familia de John Lennon y Yoko Ono acaba de extenderse, pues el hijo de la mediática pareja, Sean Ono Lennon, anunció el nacimiento de su primogénito a sus 50 años de edad junto a Charlotte Kemp Muhl. El músico anunció que su hijo llevará el nombre de Aurelius.

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¿Qué se sabe sobre el nacimiento del nieto de John Lennon y Yoko Ono?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, el primer nieto de John Lennon y Yoko Ono es un varón llamado Aurelius, quien nació el primero de septiembre del 2026, como fruto de la relación de más de 20 años que ha mantenido la pareja de Sean Ono Lennon y la modelo y cantante Charlotte Kemp Muhl. La pareja anunció la llegada de su recién nacido desde su perfil personal de Instagram, junto al mensaje "I have created a Human Bean! His name is Aurelius! Thank you!" - "Hemos creado un frijol humano (Human Bean)".

¿Quién es y a qué se dedica el hijo de John Lennon y Yoko Ono?

Sean Tarō Ono Lennon, nacido en 1975, ha mantenido una vida inmersa en la música, la composición y la producción discográfica, incluso logrando obtener un Grammy. Actualmente, es el administrador oficial del legado musical de sus padres y, a lo largo de su carrera, ha lanzado álbumes en solitario y liderado algunos proyectos como The Ghost of a Saber Tooth Tiger y proyectos progresivos como The Claypool Lennon Delirium,

¿Quién es la modelo y cantante Charlotte Kemp Muhl?

Charlotte Kemp Muhl es una destacada modelo, cantante y compositora multiinstrumentista de origen estadounidense, quien alcanzó la fama internacional como el rostro de Maybelline y portadas de alta costura desde su adolescencia. Lidero proyectos de rock alternativo, Uni and the Urchins, además de haber sido bajista de gira para St. Vincent y cofundar la banda psicodélica The GOASTT.