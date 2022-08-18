De esta manera se conecta Toy Story con Lightyear.

Hay puntos en común entre ambas películas, algo más que inevitable si consideramos que vienen de la misma génesis. Ahora bien, así como hay aspectos donde confluyen vale la pena explicar la manera en la que se conectan Toy Story con Lightyear.

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Desde la primera emisión de la saga que tuvo a Woody como protagonista en 1995 han pasado muchas producciones como generaciones que se han visto impactados por esta realización que se destacó entre otras tantas de animación. Ahora bien, vale explicar cómo se pueden vincular films tan distantes en el tiempo.

¿Cómo se conectan Toy Story con Lightyear? Al momento de empezar a desarrollar Lightyear, el director Angus MacLane y su equipo utilizaron como guía el siguiente concepto: La nueva historia sería la exitosa película de taquilla que seguramente vio Andy y lo llevó a suplicar por el juguete de Buzz que se introdujo al mundo en la primera entrega de la franquicia.



Lightyear es esa película que vieron tanto Andy como sus amigos y probablemente casi todo el resto del mundo. Quería hacer algo que hiciera honor a esas películas de gran presupuesto

Otro aspecto en común radica en el traje inconfundible ya que la identidad de Buzz está eternamente asociada a su inconfundible traje de guardián espacial.

Es por eso que el equipo de artistas detrás del diseño de los looks del protagonista en la nueva película supo que el punto de partida era, obviamente, el traje reconocido por el mundo entero a partir de la franquicia de Toy Story. Así, se identifica en Lightyear el aspecto emblemático de su héroe favorito, pero también se sorprenderán con más.

Un nuevo aspecto radica en lo que se refiere al villano emblemático ya que en la película estrenada en 2022 hay una presencia que los seguidores reconocerán instantáneamente: Zurg.

El histórico villano y eterno rival de Buzz, introducido en las películas de Toy Story, aparece en esta nueva historia con un aspecto imponente y acompañado de un ejército de robots despiadados. Envuelto en sombras y misterio, la misión de Zurg no está clara, pero se presiente una gran amenaza.

Y finalmente, “al infinito y más allá” es una frase muy reconocida y las mismas quedaron inmortalizadas en 1995 y en Lightyear se reveló el origen. La actriz Uzo Aduba, que en la película presta su voz al personaje de Alisha Hawthorne, tuvo el privilegio de pronunciarla dentro de la nueva historia, y explica:

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Cuando vemos a Buzz Lightyear, el juguete, decir esa frase a Woody en ese mundo, pensamos que está hablando del espacio, ¿no? Y cuando ves Lightyear te das cuenta de que se refiere a la conexión. Tiene que ver con la amistad