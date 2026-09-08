Marta González-Corró, médica: “Esto es lo que realmente determina la salud de la mujer”

Los chequeos médicos periódicos no sirven solamente para encontrar una enfermedad, sino también es una forma de prevenir padecimientos y garantizar un estado integral. En el caso de la mujer, un aspecto que a menudo pasa desapercibido, pero que es muy importante tener siempre bajo observación, es la salud intestinal y corroborar que no existan desbalances hormonales que puedan causar afectaciones.

Precisamente, esta es una de las premisas que la doctora Marta González-Corró sostiene en su libro "Un hígado feliz", donde antepone su postura respecto al bienestar femenino. De acuerdo con una charla para el medio español La Vanguardia, existe una amplia relación entre los estrógenos, el hígado y la microbiota intestinal, la cual es relevante desde la considerada como "edad fértil" hasta que empieza el proceso de menopausia.

La salud intestinal es muy importante para las mujeres|ESPECIAL

¿Por qué es tan importante la salud intestinal en la mujer?

La idea de la experta sobre por qué es tan urgente que las mujeres atiendan oportunamente todo lo que está involucrado con la salud intestinal, se debe a que este es uno de los procesos fundamentales para un bienestar íntegro. En un artículo de la Universidad de Florida, se explica que el cuidado de la microbiota no se limita a regular la hinchazón abdominal ni a tratar el estreñimiento, sino que también se tiene que poner atención a cómo se comporta con el sistema nervioso, digestivo y endocrino.

Además, la insistencia de los expertos a nivel mundial respecto a que las mujeres tengan revisiones frecuentes para checar el estado de su salud estomacal, es porque se estima que son ellas las que poseen mayor posibilidad de presentar algún padecimiento.

Existen buenos hábitos para mejorar la salud intestinal de la mujer|Canva

¿Cómo cuidar la salud estomacal de las mujeres para alcanzar el bienestar general?

Además de los chequeos periódicos y el seguimiento a cualquier anomalía presentada en el cuerpo, procurar la salud intestinal en la mujer es un proceso relativamente accesible. Esto porque según explica un informe de Harvard Health Publishing, existen al menos 5 hábitos que se pueden implementar de forma sencilla y que tienen efectos positivos en el sistema digestivo a corto o largo plazo.

