Esta “extraña” planta te ayuda con los dolores de cabeza y estómago

La tradición de herbolaria en México tiene incluso un alto peso ancestral, pues los antiguos pueblos mesoamericanos utilizaban las plantas para usos benéficos a la salud. En ese sentido, tu cuerpo puede ser cuidado cuando tienes problemas de dolores de cabeza o de estómago. Solamente ten cuidado con la planta que “Huele de Noche”, pues puede ser tóxica. He aquí la explicación.

¿Cuál es y cómo se usa la Planta que “Huele de Noche”?

Esta planta es conocida por los expertos como la Cestrum Nocturnum, la cual destaca por el olor que desprenden sus pétalos blancos cuando llega la noche. La UNAM la tiene perfectamente documentada en su Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional, que además de su valor ornamental… destaca por su aporte a problemas como dolores de cabeza y de estómago. Por ello, estos 3 usos que se platican a continuación son los principales y puedes buscar más información en el recurso indicado de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Baño de hierbas y lavador contra irritaciones de la piel - Históricamente sus bioactivos se han aprovechado para limpiezas de la piel. Calma irritaciones leves y sirve para lavar heridas. Por su parte, los practicantes de esas tradiciones, lo usan para limpiar del “susto” a quienes lo padecen.

Históricamente sus bioactivos se han aprovechado para limpiezas de la piel. Calma irritaciones leves y sirve para lavar heridas. Por su parte, los practicantes de esas tradiciones, lo usan para limpiar del “susto” a quienes lo padecen. Alivio para dolores de cabeza - En estados como Oaxaca, Tabasco o Puebla… se usan las pequeñas flores al mezclarse con alcohol y aceites que se colocan directamente en la sien. El contacto directo ayuda a desinflamar y relajar la zona afectada.

En estados como Oaxaca, Tabasco o Puebla… se usan las pequeñas flores al mezclarse con alcohol y aceites que se colocan directamente en la sien. El contacto directo ayuda a desinflamar y relajar la zona afectada. Compresas para la inflamación estomacal - Es importante indicar que las infusiones NO SE INGIEREN, sino que se aplican en forma de compresas tibias sobre el vientre. Además, para esos dolores no graves, las hojas frescas también se untan en el estómago.

¿Por qué la planta Huele de Noche no debe ingerirse?

La Huele de Noche pertenece a la familia de las Solanáceas. Es decir, según lo indicado por la UNAM, esta planta contiene alcaloides activos que pueden resultar altamente tóxicos para el organismo en caso de ser ingeridos. En ese sentido, también se recomienda utilizar estas plantas con personas que conocen el uso de estos elementos naturales, para evitar ponerse en riesgo con alguna reacción alérgica o cosas parecidas.