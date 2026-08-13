⁠Expertos de la salud hablan sobre la verdad detrás del cortisol, el estrés y cómo regularlo para mejorar la calidad de vida

En los últimos años el cortisol se ha vuelto un tema de debate, pues esta hormona esteroidea producida por las glándulas suprarrenales, mismas que se ubican en los riñones y aunque es una hormona esencial para la vida, se le asocia al estrés y supervivencia ya que regula la presión arterial así como los niveles de azúcar en la sangre y el metabolismo.

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Estudios recientes han logrado captar cómo es que se activa una vez que el cuerpo se encuentra en situaciones de alerta o peligro, por lo que en vez de evitarla, lo ideal al igual con las demás hormonas y niveles, debemos de intentar regularla, pues como afirma el profesor de Endocrinología de la Universidad de Oxford, John Wass, “es probable que vivamos con niveles elevados de cortisol en nuestro organismo porque hay mucho más estrés en el mundo; para empezar, nunca podemos desconectarnos".

La verdad detrás de regular el cortisol para una mejor calidad de vida:

Comprendiendo que el cortisol es una hormona con la que lidiamos toda nuestra vida y que es vital para nuestro día a día, lejos de pelear con ella, mientras nuestra edad avanza, es importante buscar un equilibrio que nos ayude a mantener una mejor calidad de vida.

Tener el cortisol alto de forma crónica genera el síndrome de Cushing, provocando aumento de peso en el abdomen y la cara, presión arterial alta, niveles elevados de azúcar en la sangre, debilidad muscular, problemas para dormir y ansiedad constante.

¿Cómo regular el cortisol de manera sencilla?

Vivir con el cortisol en niveles regulados sí es posible si además de ir constantemente al médico, sigues constantemente una rutina que mejorará tus hábitos como reducir el estrés físico y mental, manteniendo una rutina de sueño reparador, realizar caminatas suaves, comer alimentos nutritivos y practicar respiraciones profundas.

La realidad de mantener el cortisol como dice la Doctora Leena Shahla, quien es endocrinóloga de la Universidad de Medicina de Banner es que “el cortisol sigue un patrón diario natural conocido como ritmo circadiano. Los niveles de cortisol suelen ser más altos por la mañana y disminuyen gradualmente a lo largo del día, alcanzando su nivel más bajo por la noche”, por lo que mantener rutinas saludables es primordial para su regulación.

