Verdad o mito: ¿las semillas de girasol son buenas para la salud?

Pese a que este tipo de alimentos es pequeño en tamaño, su nivel de aporte de diferentes compuestos sorprenderá a varios. Por eso es importante entender que las semillas de girasol sí son buenas para la salud y así se pueden incorporar a una dieta que te permita sacarle todo el provecho posible. Y como siempre, es necesario juntar el consumo junto con balance en las comidas y una buena rutina de ejercicio.

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¿Cuáles son los beneficios que aportan las semillas de girasol?

Para empezar, se indica que las semillas de girasol tienen un alto contenido de grasas saludables, lo cual es un alivio y aporte total a la salud cardiovascular. En segundo punto, este alimento aporta proteínas vegetales y fibra, lo cual produce un bienestar general de saciedad, ayudando al mismo tiempo a tu sistema digestivo.

En más de sus aportes, se encuentra la gran cantidad de vitamina E contenida en las semillas. Esta vitamina es un excelente antioxidante que protege las células frente al daño oxidativo. Junto con minerales como el fósforo, el zinc, el magnesio o el selenio… ejecutan un aporte total a la salud ósea, la salud muscular y el sistema inmunológico.

Ahora, la manera de integrarlo a tu dieta tiene la ventaja de ser amplia y versátil. Puede ser utilizada como un complemento o como una cubierta en yogur, avena, fruta picada o ensaladas. Por si eso no fuera suficiente, también queda con licuados, salsas, aderezos, granolas o panes para comer en alguna colación durante el día.

¿Es bueno consumir muchas semillas de girasol?

Pese a que la frase suene trillada y no tan “científica”, es cierto que todo en exceso es malo. Por eso la parte clave del consumo de las semillas de girasol recae en no consumirlas de más. Allí el problema radica en que son una fuente de calorías y grasas bastante amplia, lo cual se puede convertir en un desgaste energético que debes quemar o llegarán (en casos que se compliquen) problemas de sobrepeso.

Mientras que cuando consumes los ejemplares con su extra de sabores o sal, las cantidades de sodio crecen notablemente. Eso también puede ser contraproducente, tomando en cuenta el gran aporte que tienen estas semillas sin la necesidad de elementos extras.