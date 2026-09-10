Esa sensación repentina que provoca un sobresalto o si sintieras que cayeras al vacío justo antes de conciliar el sueño tiene una explicación fisiológica. El médico José Manuel Felices abordó este fenómeno en un video difundido en su cuenta de TikTok. Mientras que Emilio Sánchez, nefrólogo, dice que "muchas personas no saben que presentan un déficit de vitamina D hasta que aparece esto”.

El doctor explicó que esta sensación recibe el nombre de mioclonía del sueño o sacudida hípnica. Este hecho consiste en una contracción muscular breve e involuntaria durante la transición entre la vigilia y el descanso. Por su parte, la médica Marta González-Corró dijo que “esto es lo que realmente determina la salud de la mujer”.

José Manuel, médico: “Si has sentido como si cayeras al vacío cuando estás a punto de dormir…”|@doctorfelices

Esto sucede cuando estés a punto de dormir

La sacudida hípnica aparece durante las primeras fases del descanso, especialmente durante el inicio del sueño NREM. En ese momento disminuyen de forma progresiva la actividad muscular, el ritmo cardiaco y otros procesos asociados con la vigilia.

Felices explicó que este mecanismo involucra una interacción entre estructuras cerebrales y neuromusculares durante la transición hacia el descanso. El especialista también señaló que la reacción corresponde a un proceso de desinhibición neurológica, por lo que una contracción repentina no significa, por sí misma, que exista una convulsión o una enfermedad neurológica.

La manifestación puede variar entre personas. Algunas experimentan un movimiento aislado de una pierna o un brazo, mientras otras perciben un sobresalto corporal más intenso, como si cayeran a un vacío.

#estrés #descanso #consejosdesalud #dormirbien #medicina ♬ sonido original - Doctor Felices @doctorfelices 🛏️💤 ¿Alguna vez te has sentido como si cayeras al vacío justo cuando estás a punto de dormir? 🤔 🔎 ¿Por qué suceden? Las mioclonías del sueño ocurren debido a un complejo proceso de desinhibición neurológica y a la interacción entre diversas estructuras cerebrales y neuromusculares durante la transición al sueño. ¡Pero no te preocupes! Son normales en la mayoría de los casos, afectan hasta al 70% de las personas alguna vez en la vida y disminuyen con los años. Ocurren con más frecuencia si estás estresado, cansado o consumes mucha cafeína ☕️ ✅ Consejos para reducirlas: ✨ Relájate antes de dormir con una rutina tranquila, ite recomiendo un buen libro! 🛏️ Mantén un horario de sueño regular. 🚫 Evita tomar cafeína o estimulantes antes de acostarte. 🧘🏻‍♀️ Practica técnicas de relajación, como meditación o respiración profunda. 👉🏽 Recuerda: Las mioclonías del sueño son normales y no indican problemas graves. Pero si son muy frecuentes o te preocupan, consulta a un médico. 🎥 ¡Dale like a este video y compártelo con quien necesita entender porqué salta en la cama estando solo! 😝 #sueñosaludable

¿Qué ocasiona que sientas que caíste al vacío?

El fenómeno es muy frecuente en la población. Lo anterior, ya que el 70% de las personas en algún momento han experimentado este tipo de espasmo en la vida. Lo que ocasiona este fenómeno son diferentes factores, como la falta de descanso, el estrés y un consumo elevado de cafeína.

La sacudida hípnica también es provocada por el alcohol y ciertos estimulantes que pueden alterar las fases del sueño y favorecer movimientos involuntarios durante la noche.