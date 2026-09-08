Emilio Sánchez, nefrólogo: “Muchas personas no saben que presentan un déficit de vitamina D hasta que aparece esto”

La vitamina D es muy importante para el cuerpo , pero muchas personas pasan por alto la importancia de obtenerla hasta que es demasiado tarde, con la aparición de fracturas de cadera u osteoporosis, según señala el nefrólogo Emilio Sánchez, quien funge como presidente de la Sociedad Española de Nefrología.

De acuerdo con el especialista, aunque el sol brille y muchas personas salgan al exterior, no lo hacen de la manera correcta para obtener suficiente vitamina D. Pero, ¿por qué pasa esto?

¿Cuánta vitamina D semanal se necesita?

El cuerpo humano consigue aproximadamente el 80% de la vitamina D a través de la luz solar, es decir, mediante la exposición al sol en horarios en los que la radiación no es tan alta.

De acuerdo con MedlinePlus, bastan 10 a 15 minutos diarios de exposición al sol, con los brazos y las piernas descubiertos, alrededor de 2 o 3 veces por semana. No obstante, demasiada exposición al sol puede ser contraproducente y provocar envejecimiento de la piel y cáncer de piel.

¿Qué alimentos tienen vitamina D?

La vitamina D también se puede conseguir a través de alimentos como la leche, el huevo, el pescado de agua salada y el hígado, indica MedlinePlus.

Asimismo, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos recomienda consumir alimentos fortificados con vitamina D, como jugos, leche y cereales. También se puede encontrar en la yema de huevo, el queso y algunos hongos.

En caso de que el médico lo recomiende, también existen suplementos de vitamina D que se pueden conseguir en la farmacia.

¿Para qué sirve la vitamina D?

La vitamina D es necesaria para el cuerpo humano. De lo contrario, podría presentarse una deficiencia que tenga como consecuencia el raquitismo, una enfermedad en la que los huesos se debilitan.

También es importante para mantener una buena salud, aunque sus beneficios no deben exagerarse: la vitamina D participa en la salud de los huesos y en el funcionamiento adecuado del organismo.