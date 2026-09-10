Revisar mensajes, noticias y redes sociales en el celular o teléfono por la mañana, recién despertado, se ha convertido en una rutina habitual. El médico Kunal Sood, anestesiólogo y especialista en medicina intervencionista del dolor, advirtió que esta práctica expone al cerebro. Mientras que su homólogo, José Manuel, dijo que "si has sentido como si cayeras al vacío cuando estás a punto de dormir…”.

El doctor mencionó que el cerebro queda expuesto a exceso de información y cambios constantes de atención justo durante la transición entre sueño y vigilia. Su explicación coincide con investigaciones que han identificado efectos de las notificaciones sobre procesos relacionados con la atención y el control cognitivo. Mientras que Emilio Sánchez, nefrólogo, dice que "muchas personas no saben que presentan un déficit de vitamina D hasta que aparece esto”.

Kunal Sood, médico: “El uso del teléfono por la mañana expone al cerebro a esto”|AAMC

¿Qué ocurre por la mañana al despertar?

El organismo atraviesa un cambio fisiológico importante después de despertar. El cortisol se activa durante los primeros 30 a 45 minutos después de abrir los ojos. Este proceso forma parte de la preparación del organismo para la actividad diaria y no constituye, por sí mismo, una señal de estrés.

Sood plantea que el problema aparece cuando este proceso coincide con una entrada inmediata de estímulos digitales. Correos electrónicos, mensajes, noticias y publicaciones de redes sociales pueden exigir atención y generar respuestas emocionales antes de que la persona complete su transición hacia el estado de alerta.

La advertencia de Kunal Sood

La advertencia de Sood se centra principalmente en lo que recibe el cerebro inmediatamente después del despertar. El aumento matutino del cortisol forma parte de un proceso fisiológico normal, pero las notificaciones, mensajes, noticias y redes sociales constituyen estímulos adicionales que pueden demandar atención durante esa transición.

La evidencia disponible respalda una relación entre las alertas y determinados procesos de atención, pero no permite atribuir al teléfono, por sí solo, todos los cambios de estrés, concentración o energía que una persona experimente durante el resto del día.