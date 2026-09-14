De Zendaya a Harrison Ford: los récords HISTÓRICOS que podrían caer en los Emmy 2026

A nada de que sucedan los Emmy 2026, las quinielas ya se hicieron, los artistas ya están entrando a la noche de gala y estos récords emocionan a todos. Es posible que sea una noche histórica, por eso es tiempo de entender qué está en juego en muchas de las premiaciones de esta temporada. Sin más preámbulos… he aquí la información.

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¿Qué récords se pueden romper en los Emmy 2026?

Llegó esa temporada del año donde los Emmy toman su lugar de preeminencia y prestigio para premiar al mundo de la televisión. Por eso conoce quiénes pueden subir a la historia esta misma noche del 14 de septiembre de 2026.

Widow’s Bay sería la comedia más premiada en un mismo año

Con un total de 15 nominaciones en estos Emmy (8 ganadas en los Creative Arts y 7 en la ceremonia principal), la producción de Apple TV podría hacer historia. Por eso va por esos 7 que les llevaría a un registro sin precedentes, pues superarían las 13 que en 2025 consiguió The Studio. Y esto lo lograría - que también sería récord - en su primera temporada.

Gardy Oldman va por el premio en drama

Si el legendario actor de 68 años, consigue el galardón por mejor actor de drama por su interpretación en Slow Horses… rompería un registró de casi 40 años (1988). El actor más longevo en alcanzar premio en este género, fue Richard Kiley por su papel en A Year in a Life conseguido a los 66 años.

Zendaya y su legado en Euphoria

La actriz de 30 años sería la más joven en lograr tres reconocimientos de Emmy. Gracias a Euphoria, ganó Mejor Actriz Principal en Serie Dramática en 2020 y 2022. Su tercer reconocimiento llegaría a sus 30, agregando el plus de ser (en caso de ganar) la primera actriz afrodescendiente en lograr estos 3 premios.

Harrison Ford sería el ganador más longevo en comedia

Aquí Stephen Root o el propio Harrison harían historia, pues ambos están nominados en la categoría de Mejor Actor de Reparto en Comedia. Este registro lo ostenta Henry Winkler… que a los 72 años ganó el premio con Barry en 2018. Root tiene 74 años y Ford 84. Por ello, ambos serían una de las grandes notas de la noche.

Jean Smart la más ganadora de todos los tiempos

En distintas categorías, pero la actriz de Hacks, tiene siete premios Emmy entre sus logros actorales. Entonces, si consigue el galardón en este 2026, alcanzará a Cloris Leachman y Julia Louis-Dreyfus… quienes serían los 3 más ganadores de toda la historia. Y ese sí sería un registro destacado en una noche de premiaciones.