Hoy en HBO Max: La serie de 7 episodios basada en historias reales, que ahora compite en los Emmy’s 2026

Si en estos precisos momentos no tienes nada nuevo que ver en la televisión y andas buscando nuevas propuestas, no te puedes saltar esta recomendación de HBO Max: DTF St. Louis. Se trata de una miniserie de siete capítulos que puedes terminar rápido si no tienes mucho tiempo disponible. Además, esta llega a los Emmy 2026 con 13 nominaciones, incluida la categoría principal de miniserie.

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¿De qué trata DTF St. Louis?

Si con esto ya capturamos tu atención, la miniserie sigue a Clark Forrest, un meteorólogo local interpretado por Jason Bateman, y a Floyd Smernitch, personaje de David Harbour, cuya amistad se complica cuando aparece Carol, la esposa de Floyd (Linda Cardellini). En busca de salir de la rutina, las cosas se salen de control y todo se convierte en una investigación criminal llena de malas decisiones.

¿Está basada en una historia real?

No es como tal una recreación de un caso real en específico; sin embargo, se basa en anécdotas y experiencias reconocibles para las personas que se encuentran en la crisis de mediana edad, matrimonios estancados, aplicaciones de citas y una amistad que se sale de control.

¿Por qué vale la pena verla?

Lo que más atrae de esta historia es que no te topas con la típica historia de asesinato. Desde el principio sabemos que ocurrió una muerte y, de manera no lineal, la serie nos lleva a descubrir cómo fue que los personajes llegaron a este punto. Con una increíble mezcla de incomodidad, humor y suspenso, logró convertirse en poco tiempo en una de las más grandes y agradables sorpresas de HBO Max este 2026.