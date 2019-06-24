¡La Princesa y el Sapo llega a KIDSIETE! Ve una de las historias de Disney más encantadoras este domingo 27 de julio.

KIDSIETE trae este domingo de película, "La Princesa y el Sapo". En donde Tiana, una joven de Nueva Orleans sabe que podrá lograr su sueño de abrir su propio restaurante a través del sacrificio y trabajo. Pero todo cambia cuando el Príncipe Navine llega a la ciudad en búsqueda de una princesa. Sin embargo, la vanidad lo lleva hasta un malvado mago vudú, el Dr. Facilier, quien lo convertirá en rana y solo con el beso de una princesa verdadera el hechizo se revertirá.

Tiana al creer que el príncipe Navine la ayudará a conseguir su restaurante, Tiana lo besa convirtiéndose también en una rana. Por lo que ambos se adentrarán en una aventura llena de magia, amor, música y diversión para lograr revertir el encantamiento y hacer realidad sus sueños.