Dragon Ball: Así fue la fusión de Cell y el Maestro Roshi que pocos conocen.

La producción japonesa ha sido un antes y un después en el mundo de la animación y como tal ha dejado unas cuantas historias interesantes que compartir. Una de ellas es la fusión de Cell y el Maestro Roshi que pocos conocen en Dragon Ball.

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La creación de Akira Toriyama realizó un arte excelente que incluso sirvió de inspiración para obras actuales que se publican en la enigmática revista Shonen Jump, pero un peculiar personaje apareció y quizá nunca lo habías notado.

A pesar de que hace años que no hay episodios nuevos, la realidad es que hay muchos momentos que siguen generando debate y curiosidad. Dicho esto, vamos a lo que nos convoca.

¿Cómo fue la fusión de Cell y el Maestro Roshi que pocos conocen? Vale comenzar diciendo que estos dos personajes ejecutaron una de las más extrañas y sorprendentes fusiones, que salieron en una publicación en 1995.



Lo mismo se ha expresado en una ilustración y la fusión cuenta con las famosas gafas de sol del Maestro Roshi, además del caparazón de tortuga y respeta la vestimenta clásica, mientras que algunas partes de Cell se mantuvieron, como parte del rostro y la cabeza, además de su cola para absorber a la gente.



Un dato interesante de este aspecto es que Toriyama no hizo esto, sino que fue dibujado por uno de los lectores que era seguidor de la serie.

Esta increíble transformación formó parte de un evento en el que los fanáticos idearon y publicaron distintas funciones dentro de la Shonen Jump.

Sin duda este captó mucho la atención, ya que Cell fue uno de los villanos más poderosos dentro de Dragon Ball, por lo que ver a uno de los mejores maestros de Goku fusionarse con Cell podría causar muchos problemas, especialmente a las chicas bonitas.

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Los hechos aquí mencionados constituyen uno de los tantos que generan curiosidad como también son peculiares para el público como los curiosos que siempre se encuentran con Dragon Ball como uno de los productos más consumidos y populares entre distintas generaciones.