Dragon Ball Z: Así ayudó Freezer a Majin Buu en su pelea contra Goku.

Hablar de esta producción es referirse a una de las realizaciones más icónicas y trascendentes que ha dado Japón. Todos los personajes han tenido algún tipo de rol trascendente y, para esta oportunidad vale recordar la insólita manera en que Freezer ayudó a Majin Buu en su pelea con Goku en Dragon Ball Z.

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En pocas oportunidades se ha visto que uno de los Guerreros Z haya tomado lo peor de un villano para después imitar esa práctica en otra batalla. Eso era algo que nunca habíamos visto en las historias escritas por Akira Toriyama.

Es evidente que Freezer influyó, de forma negativa, en el desarrollo de la batalla contra Majin Buu y ahora nos explayaremos al respecto.

¿Cómo fue la insólita manera en que Freezer ayudó a Majin Buu en su pelea con Goku? Lo primero a expresar es que mientras se desarrollaba la batalla contra el Buu lleno de maldad, los Guerreros Z lo pudieron haber derrotado, pero este villano se las arregló para salir de apuros.



La primera ocasión fue contra Gohan. El joven saiyajin lo superaba en poder, pero en un descuido quedó absorbido por un pedazo color rosa de su cuerpo que estaba escondido.



La segunda oportunidad fue con la fusión entre Goku y Vegeta con los Aros Pothala. La creación de Vegetto les dio a los héroes una ventaja clarísima que desperdiciaron por ser arrogantes. ¿Cómo? Se pusieron a humillar al villano peleando sin las manos, solo con los pies.

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Esto sucedió durante la batalla contra Freezer, pues el Emperador del Universo hizo lo mismo contra Goku. Claramente este recuerdo, combinado con la arrogancia de Vegeta, influyeron en la batalla que se pudo haber terminado antes si no se ponían a jugar.

Este y otros varios son muchos temas surgen como debate de forma constante en esta serie, algo que no es para menos a partir de la repercusión y pasión que genera entre sus fans.

