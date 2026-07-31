Aristóteles vivió entre los años 384 y 322 a. C., fue discípulo de Platón y maestro de Alejandro Magno. Su pensamiento marcó el desarrollo de la filosofía occidental. Con el paso de los años, muchas de sus frases son tema de investigación y conversación, como lo es la de: 'El amor se compone de una sola alma que habita dos cuerpos'. Mientras que el filósofo dijo que 'El que es cruel con los animales se vuelve cruel también en sus relaciones con los hombres'.

El significado de la frase de Aristóteles

En los libros VIII y IX de la Ética a Nicómaco, Aristóteles explica que la amistad basada en la virtud representa la forma más elevada de relación humana. Según el filósofo, 2 personas con valores similares buscan el bien mutuo por quien es el otro y no por interés. Esa conexión inspiró la famosa frase que hoy circula en libros, conferencias y redes sociales, como lo es la cita de Kant: 'No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita'.

Aristóteles contempla 3 tipos de amistad:



La que surge por utilidad La que nace del placer La que se fundamenta en la virtud.

Aristóteles, filósofo griego: ‘El amor se compone de una sola alma que habita dos cuerpos’|National Geographic

El filósofo refiere que las dos primeras pueden terminar cuando desaparece el beneficio o la diversión. En cambio, la tercera perdura, ya que depende del carácter de ambas personas. Lo anterior, debido a que este vínculo exige tiempo, confianza y convivencia suficiente para conocer realmente al otro.

La frase de Aristóteles que perdura con el tiempo

La frase de Aristóteles sigue presente en libros, películas y publicaciones en las relaciones sociales porque resume una idea que aún forma parte de la psicología y la filosofía contemporáneas.

Aunque Aristóteles escribió hace más de 23 siglos, muchas investigaciones actuales coinciden en que los lazos humanos sólidos representan un componente fundamental del bienestar psicológico. Asimismo, sus obras son material de estudio en universidades de todo el mundo por su influencia en disciplinas como la ética, la lógica, la política, la biología y la metafísica.