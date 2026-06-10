Arthur Schopenhauer, filósofo alemán: “Toda felicidad es quimérica, mientras que el sufrimiento es real”

A lo largo de la historia, pocos pensadores han tenido una visión tan cruda y pesimista de la vida como el filósofo Arthur Schopenhauer, quien dedicó gran parte de sus obras a analizar la naturaleza humana, el deseo y el dolor. Entre sus reflexiones más conocidas destaca una frase que ha trascendido generaciones: “Toda felicidad es quimérica, mientras que el sufrimiento es real”, palabras que invitan a cuestionar la forma en que entendemos el bienestar y nuestras expectativas sobre la vida.

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¿Qué significa la frase de Schopenhauer?

Las palabras del pensador donde afirma que “toda felicidad es quimérica” se refiere a algo ilusorio, difícil de alcanzar o que existe más en la imaginación que en la realidad. Según su filosofía, los seres humanos viven impulsados por deseos constantes, cuando uno se cumple, surge otro nuevo, lo que impide alcanzar una satisfacción duradera.

Por lo contrario, el sufrimiento es una experiencia tangible y recurrente, por lo que sostenía que las preocupaciones, las pérdidas y enfermedades así como las frustraciones forman parte inevitable de la existencia. Esta idea aparece desarrollada en su obra más importante: “El mundo como voluntad y representación”, publicada por primera vez en 1818 y ampliada en años posteriores. En ella expone que la vida humana está dominada por una voluntad insaciable que nos mantiene en una búsqueda permanente.

¿Por qué la Arthur Schopenhauer sigue cobrando relevancia en la actualidad?

Aunque la frase del filósofo alemán fue escrita hace más de 200 años, su reflexión mantiene una sorprendente vigencia, ya que, en esta época marcada por las redes las personas están bajo la búsqueda constante del éxito y la presión por mostrar una vida perfecta experimentando frustración al comparar su realidad con ideas difíciles de alcanzar.

Asimismo, invita a la reflexión sobre la importancia de aceptar las dificultades como parte natural de la experiencia humana. Diversos especialistas en psicología coinciden en que reconocer emociones como la tristeza , la ansiedad o la decepción puede contribuir a desarrollar una visión más equilibrada de la vida.