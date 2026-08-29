Demócrito, filósofo griego, sobre la procrastinación: “El que todo lo aplaza no dejará nada concluido ni perfecto”

La filosofía es una de las disciplinas que debate si el tiempo es una propiedad objetiva del universo o una construcción de la conciencia humana. Diferentes pensadores se han expresado al respecto y también han ahondado en temas relacionados con el uso del tiempo y el paso de la vida.

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Por lo general, muchos de los análisis filosóficos sobre el tiempo apuntan a cómo las personas lo utilizamos y de qué manera podemos aprovecharlo mejor. Filósofos como Demócrito, el citado en esta oportunidad, han dejado profundas premisas en torno al tiempo y todo lo que lo rodea.

¿Quién fue Demócrito?

En primer lugar debemos saber que Demócrito fue un filósofo griego presocrático del siglo V a. C. y es reconocido porque junto a su maestro Leucipo formuló la teoría atomista del universo. Además, a diferencia de las concepciones místicas de su época, se encargó de plantear que la realidad estaba compuesta únicamente por el vacío y pequeñas partículas indivisibles e indestructibles llamadas átomos.

Desde la Universidad de Oxford destacan que el pensamiento de este filósofo griego sentó las bases de un enfoque estrictamente materialista y mecanicista. En su visión, los fenómenos de la naturaleza no dependían de la intervención divina, sino del movimiento constante y la combinación de estas partículas en el espacio.

¿Cuál fue el legado de Demócrito?

Si se busca información sobre el legado de Demócrito, diversos escritos coinciden en que anticipó con una intuición brillante el concepto moderno de la materia. En este sentido, aunque sus ideas carecían de comprobación experimental en la antigüedad, la física moderna rescató la premisa de que todo lo existente se estructura a partir de componentes fundamentales.

Investigadores y docentes de la Universidad de Harvard señalan que la influencia de Demócrito trasciende la física y esto se debe a que entienden que su visión racionalista sirvió de pilar para el desarrollo del método científico y nutrió corrientes filosóficas posteriores.

¿Cómo murió Demócrito?

En cuanto a la muerte de Demócrito, fuentes consultadas remarcan que está envuelta en la tradición biográfica y legendaria de la Grecia clásica, motivo por el cual no existen registros médicos o contemporáneos exactos.

Según los relatos de historiadores antiguos como Diógenes Laercio, el filósofo falleció de causas naturales a una edad extremadamente avanzada, superando los cien años.

Demócrito y una frase sobre la procrastinación

Tal como se mencionó al principio, Demócrito fue uno de los pensadores que se expresó sobre el tiempo y el uso que hacemos de él. “El que todo lo aplaza no dejará nada concluido ni perfecto” es la frase que ponemos de relieve en esta oportunidad y con la que nos hace reflexionar sobre la procrastinación.

Con esta frase, el filósofo griego remarca que, al aplazar de manera sistemática la ejecución de nuestras tareas, no solo acumulamos un volumen abrumador de pendientes que dificultan la finalización de cualquier proyecto, sino que además sacrificamos la calidad final.

¿Mantiene vigencia esta frase de Demócrito?

La premisa nos hace ver que las actividades terminadas a última hora suelen responder a la prisa y a la improvisación, impidiendo alcanzar el nivel de pulidez o perfección al que alude el filósofo. En la actualidad, esta afirmación conserva su vigencia e incluso cobra mayor relevancia debido al entorno hiperconectado y repleto de distracciones en el que nos encontramos.

Hoy en día, la frase de Demócrito se aplica directamente en ámbitos como el laboral, el académico y el personal mediante el combate activo a la procrastinación, motivo por el cual necesitamos aplicar estrategias para poder gestionar el tiempo y así garantizar que las ideas no se queden en meros planes.

