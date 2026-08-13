Las palabras pueden herir, pero también revelar mucho sobre quien las pronuncia. Una de las reflexiones más conocidas atribuidas a Diógenes de Sinope, filósofo de la antigua Grecia y fundador de la escuela cínica, sostiene que "el insulto deshonra a quien lo profiere, no a quien lo recibe", una idea que continúa siendo vigente para comprender cómo enfrentar las ofensas sin perder la tranquilidad.

¿Qué significa la frase de Diógenes sobre los insultos?

Para Diógenes, un insulto no disminuye el valor ni la dignidad de la persona que lo recibe. En cambio, pone en evidencia el carácter, el autocontrol y la forma de actuar de quien decide ofender. Desde esta perspectiva, responder con calma y no dejarse llevar por la provocación es una manera de conservar la paz interior y evitar que las palabras de otros definan cómo te sientes.



Los insultos reflejan más al emisor que a la víctima. Cuando una persona recurre a la descalificación o al insulto, muchas veces demuestra que carece de argumentos o que está reaccionando desde la frustración, el enojo o la falta de control emocional. La filosofía de Diógenes invita a recordar que las agresiones verbales suelen ser un reflejo de quien las expresa y no una descripción objetiva de quien las recibe. Por ello, no es necesario aceptar esas palabras como si fueran una verdad. Diógenes, filósofo griego: “El insulto deshonra a quien lo profiere, no a quien lo recibe”|Canva La importancia de no aceptar la ofensa. Una de las enseñanzas más valiosas de esta reflexión es que cada persona puede decidir qué hacer con las palabras que escucha. Si un insulto no se interioriza ni se convierte en una creencia, pierde gran parte de su poder. Mantener la calma, evitar responder impulsivamente y conservar la serenidad permite proteger el bienestar emocional frente a situaciones de conflicto.

La filosofía cínica de Diógenes y la libertad de vivir sin aprobación

Diógenes defendía una vida sencilla, libre de lujos y de la necesidad de agradar a los demás. De acuerdo con Internet Encyclopedia of Philosophy, para él, la verdadera libertad consistía en actuar conforme a los propios valores, sin depender de la opinión ajena.

Esta forma de pensar explica por qué consideraba que las críticas o los insultos no tenían la capacidad de afectar a una persona que conoce su propio valor y no busca constantemente la aceptación de los demás.

¿Cómo aplicar esta enseñanza de Diógenes en la vida diaria?

En un contexto donde las discusiones y los comentarios ofensivos son frecuentes, de acuerdo con un artículo de Stanford Encyclopedia of Philosophy, esta reflexión puede servir como un recordatorio para actuar con mayor inteligencia emocional.

Diógenes, filósofo griego: “El insulto deshonra a quien lo profiere, no a quien lo recibe”|Canva

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