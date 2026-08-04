Epicuro, filósofo griego: “No arruines lo que tienes deseando lo que no tienes”

Hay reflexiones hechas por grandes personajes de la filosofía que se mantienen vigentes hasta la actualidad y pueden servir para la autocrítica. Es el caso de la frase de Epicuro: "No arruines lo que tienes deseando lo que no tienes", que habla sobre los estragos que pueden generarse a partir de sentirse insatisfecho y pasarse la vida entre comparaciones con los logros de los demás.

Este pensamiento se le atribuye al pensador como una paráfrasis moderna sobre la importancia de valorar el presente, evitando caer en lamentos por el pasado y aquellos logros que no pudieron alcanzarse por cualquier razón. Además, es una muestra del llamado "epicureísmo", que justamente parte de todas las ideas impulsadas por el filósofo griego.

¿Qué es el epicureísmo y qué tiene que ver con Epicuro?

De acuerdo con la definición del Diccionario de la Lengua Española, el epicureísmo es una doctrina filosófica cuyo origen dataría del siglo IV a. C. y que sostiene que el bien supremo es el placer, la ausencia del dolor físico y la tranquilidad del alma. Su nombre precisamente se debe a que estas eran las premisas que Epicuro respaldaba mediante sus fundamentos filosóficos.

El epicuírismo es uno de los mayores aportes del filósofo Epicuro|Creative Commons / Cristian Bortes

En otras palabras, la corriente del epicureísmo persigue la idea de que la alegría se encuentra en los placeres más sencillos, pero que en muchas ocasiones pasan desapercibidos por las ansias de siempre obtener algo más o superar a los que nos rodean. Un artículo de VeryWell Mind explica que en la vida contemporánea, esta filosofía de "bienestar minimalista" apuesta por vivir con lo necesario, no despilfarrar lo material y desprenderse de los pensamientos negativos.

¿Qué significa la frase "No arruines lo que tienes deseando lo que no tienes" de Epicuro?

Si bien es prácticamente imposible saber cuál era la traducción exacta de la idea del filósofo griego, lo cierto es que puede interpretarse como una invitación a dejar de lado las comparaciones y la autocrítica negativa, que lejos de servir como impulso, puede llegar a convertirse en un obstáculo para seguir persiguiendo las metas, ya sean de tipo profesional, personal o académicas.

Por lo que "la clave" para vivir en armonía, sería justamente seguir la reflexión de Epicuro a no estropear todas las cosas buenas que ya se tienen aseguradas, por estar sufriendo por todo aquello que nunca se consiguió. Mientras que de la mano del epicureísmo, podría ser un especie de incentivo para cuidar lo que sí se posee y enfocarse de una manera positiva por conseguir los anhelos que parecen inalcanzables.