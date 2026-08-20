Friedrich Nietzsche, filósofo alemán: “El grado de libertad del espíritu no se mide por su capacidad de decir sí o no, sino por su habilidad para decir sí a nuevas ideas”

En el mundo contemporáneo, la libertad suele interpretarse como la posibilidad de elegir todo aquello que se nos presenta. De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), esta es la “facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos”. No obstante, para Friedrich Nietzsche, la verdadera libertad radica en algo mucho más profundo: nuestra capacidad para adoptar nuevas perspectivas.

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“El grado de libertad del espíritu no se mide por su capacidad de decir sí o no, sino por su habilidad para decir sí a nuevas ideas”.- Friedrich Nietzsche

A través de su obra “Más allá del bien y del mal”, el filósofo alemán del siglo XIX cuestiona uno de los conceptos que hemos dado por hecho a lo largo de la historia: la libertad. Para Nietzsche, esta no sólo radica en la capacidad del ser humano para decidir, sino en el pensamiento crítico y la superación de nuestros propios límites, pues aquel que tiene la “habilidad para decir sí a nuevas ideas” es quien es verdaderamente libre.

Pero ojo. No hay que confundirse. Esto no significa decir que sí sin cuestionamientos o reservas a cualquier nuevo panorama que se nos presente. La frase de Nietzsche va más enfocada a tener la capacidad suficiente para escuchar nuevos escenarios, examinarlos y finalmente tomar una decisión, aún si ponen a prueba nuestras convicciones. Tú, ¿estás de acuerdo con este pensamiento?

¿De qué trata “Más allá del bien y del mal” de Friedrich Nietzsche?

“Más allá del bien y del mal” es una de las obras más célebres de Friedrich Nietzsche. Fue publicada en 1886 y se trata de una crítica hacia la moral, especialmente a esas “verdades universales” establecidas por la sociedad. A lo largo de su obra, el filósofo cuestiona diversos valores y conceptos, con el único fin de expandir nuestras propias convicciones y explorar nuevas perspectivas, aún si esto significa tener que cuestionarse a uno mismo.

Friedrich Nietzsche fue un filósofo y filólogo alemán|Friedrich Hermann Hartmann, Creative Commons

¿Quién fue Friedrich Nietzsche?

Nacido en 1844, Friedrich Nietzsche fue un filósofo, poeta y escritor alemán, considerado una de las figuras clave en el pensamiento occidental moderno. A lo largo de sus obras, solía cuestionar la moralidad y los valores que han sido impuestos por la sociedad, así como la religión y la verdad. Entre sus libros más famosos se encuentra “Más allá del bien y del mal”, “Así habló Zaratustra” y “La genealogía de la moral”.