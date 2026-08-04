¿Malas noticias de The Winds of Winter? George R.R. Martin reaparece tras 6 meses de ausencia, con TRISTE publicación

Tras 6 meses de ausencia, George R.R. Martin publicó el 3 de agosto una entrada en su blog oficial, a través de la cual reveló que ha estado luchando contra la depresión. En los últimos meses, después del 19 de febrero, había sido su equipo el que había compartido actualizaciones mediante este medio.

La nueva entrada del blog fue para hablar sobre el éxito que ha tenido "El caballero de los Siete Reinos" y sus nominaciones al Emmy 2026. Sin embargo, el autor también mencionó que ha sido un año difícil para él.

George R.R. Martin revela que tiene depresión

"Este año ha sido... estresante, por decir lo menos. Han pasado tantas cosas que ha sido abrumador", escribió George R.R. Martin en su nueva entrada de blog. "Algunas cosas increíbles y emocionantes. Sueños que se han cumplido. Pero también ha habido pesadillas. He perdido amigos. He combatido la tristeza y depresión. Lo peor podría estar por venir. Cumplí 77 años en septiembre pasado y, déjenme decirles, envejecer no es divertido".

Sin embargo, Martin reafirmó que también ha tenido buenas experiencias en los últimos meses. "Supongo que así es la vida. Por supuesto, ya sabía eso. Si han leído mis historias, lo saben".

El autor de "Juego de tronos" prometió que se pondrá al corriente con su blog y que su equipo le estará ayudando, aunque advirtió que sus publicaciones serán "breves y apresuradas".

¿Hay noticias sobre The Winds of Winter?

Desafortunadamente, en su nueva publicación de blog George R.R. Martin no menciona nada sobre el próximo libro de la saga "Canción de hielo y fuego". El autor ha pasado más de una década trabajando en la continuación de la saga, "Vientos de invierno", y ha reafirmado su intención de terminarla; sin embargo, desde hace años los fans le piden insistentemente que continúe y también ha lidiado con constante criticismo por la espera.

Las nominaciones de "El caballero de los Siete Reinos"

George R.R. Martin destacó en su blog las 9 nominaciones que obtuvo "El caballero de los Siete Reinos" para los Emmy 2026, premiación que se llevará a cabo el 14 de septiembre.

