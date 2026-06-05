Immanuel Kant, filósofo alemán: ”Tuve que renunciar al conocimiento para dar cabida a la fe“

En el siglo XVIII, Europa vivía una época de profundas transformaciones intelectuales. La ciencia avanzaba con rapidez y la razón era considerada la herramienta fundamental para comprender el mundo, por lo que en este contexto surgió la figura y pensamiento de Immanuel Kant, considerado como uno de los pensadores más influyentes de la filosofía moderna.

Te ´puede ineteresar: Immanuel Kant, filósofo alemán: “La mayor perfección del hombre es cumplir el deber por el deber”

Tras estudios y pensamientos se encontraron numerosas reflexiones, sin embargo, ha destacado una que fue hallada en su obra Crítica de la razón pura: “Tuve que renunciar al conocimiento para dar cabida a la fe” con la que con estas palabras Kant no rechazaba la ciencia ni el pensamiento racional, por el contrario, buscaba establecer los límites de aquello que el ser humano puede conocer mediante la razón y aquello que pertenece al ámbito de la creencia y la experiencia espiritual.

Para el pensador alemán ciertas preguntas fundamentales como la existencia de Dios, la inmortalidad del alma o el sentido de la vida no podían ser demostradas de una manera definitiva, sin embargo, consideraba que la fe ocupaba un espacio legítimo donde la razón encontraba sus fronteras.

¿Cómo se utiliza la frase de Kant en la actualidad?

La frase Kant sigue vigente debido a que continúa siendo citada en diversos debates filosóficos, religiosos y culturales. La frase suele emplearse para reflexionar sobre aquellas cuestiones que escapan a la comprobación empírica y que dependen de convicciones personales.

Asimismo, puede encontrarse en discusiones sobre la relación de la ciencia y la religión, así como en conversaciones sobre ética, espiritualidad y sentido de existencia. También es utilizada para recordar que no todas las experiencias humanas pueden reducirse a datos, cifras o pruebas materiales.

¿Por qué sigue vigente la filosofía de Kant?

La visibilidad de la influencia de Immanuel Kant en numerosos campos del conocimiento, ya que sus ideas contribuyeron al desarrollo de la filosofía contemporánea, la teoría del conocimiento, la ética y el pensamiento político moderno.

Uno de los aportes más relevantes fue plantear que las personas deben actuar de acuerdo con principios morales universales, una idea que sigue siendo relevante en debates sobre derechos humanos, justicia y responsabilidad social.