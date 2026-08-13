Immanuel Kant, filósofo alemán: “Reglas para la felicidad: algo que hacer, alguien a quien amar, algo por lo que tener esperanza”

En pleno Siglo XXI donde la vida cotidiana avanza cada vez más rápido donde se busca la felicidad y aprobación dónde puede parecer una tarea complicada, sin embargo, la reflexión del filósofo aleman Immanuel Kant plantea que una idea sencilla es que quizá una vida plena no dependa únicamente de alcanzar grandes metas, sino de encontrar motivos para levantarse cada día,entre ellos tener vínculos que le den sentido a la vida y razones para mirar en el futuro.

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De acuerdo con Kant, sus palabras sobre qué “Reglas para la felicidad: algo que hacer, alguien a quien amar, algo por lo que tener esperanza” son la formulación y procedencia exacta, por lo que la idea detrás de estas palabras conecta con una preocupación profundamente humana: cómo construir una vida que tenga propósito y no se limite únicamente a buscar placer o éxito.

¿Por qué la frase de Immanuel Kant sigue vigente?

La frase del pensador destaca porque puede leerse desde una realidad completamente distinta pero con preocupaciones que siguen siendo familiares, por lo que tener una actividad que motive contar con personas significativas y conservar la esperanza pueden convertirse en pilares para enfrentar momentos de incertidumbre.

Asimismo, sus palabras invitan a mirar a la felicidad desde una perspectiva menos material, no habla de tenerlo todo, sino de contar con aquello que puede darle dirección a la existencia, un propósito, un vínculo afectivo y una expectativa que permita imaginar que el futuro todavía puede ofrecer algo.

¿Por qué sigue influyendo la filosofía de Kant en pleno 2026?

La influencia de Kant continúa presente ya que sigue siendo ejemplo en debates sobre ética, libertad, responsabilidad y dignidad humana pe, ya que, su pensamiento planteó que las personas deben ser consideradas como fines en sí mismas y no simplemente como medios para conseguir determinados objetivos, una idea que sigue siendo relevante frente a los dilemas que plantea la tecnología, la inteligencia artificial y la vida digital.