El célebre filósofo japonés Kitarō Nishida planteó una interesante relación entre el conocimiento y el amor, declarando que el conocer algo puede llevarnos a amarlo, mientras que amar también peude acercarnos a comprenderlo.

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¿Qué dijo el filósofo japonés Kitarō Nishida sobre el amor? "Conocer una cosa es amarla, amar una cosa es conocerla".

El filósofo japonés Kitarō Nishida, fundador de la célebre Escuela de Kioto, ha decidido abordar al amor no como una emoción o impulso sentimental, sino como la fuerza epistemológica y metafísica fundamental que nos permite conocer la realidad.

"Conocer una cosa es amarla, amar una cosa es conocerla" Kitarō Nishida

La conocida frase del filósofo japonés proviene de su obra cumbre Indagación del bien (Zen no kenkyū) de 1911, en donde Kitarō, habla sobre el conocimiento genuino y el amor, los cuales no comprende como caminos separados, sino como una misma actividad mental vista de diferentes ángulos.

¿Por qué, según el filósofo Kitarō Nishida, es importante el conocer algo para poder amarlo y viceversa?

Para Kitarō Nishida, el conocimiento verdadero y el amor son una misma actividad espiritual, pues ambos exigen eliminar el ego para funcionar. De acuerdo con el filósofo, no es posible conocer algo de manera auténtica, mediante un análisis frío y distante, sino solamente a través de una experiencia pura, en donde el amor sea la vía para captar la escena íntima de las cosas.

En pocas palabras, se puede establecer que es completamente necesario amar algo para comprenderlo y solamente amándolo de verdad es posible poder comprenderlo. Por lo que esta afirmación es tomada por muchos como la búsqueda del amor, del conocimiento y de la curiosidad misma.

¿Quién fue Kitarō Nishida?

Considerado como el filósofo más importante e influyente del Japón moderno, Kitarō Nishida (1870–1945) fue creador de la Escuela de Kioto, una corriente intelectual que logró por primera vez construir un puente conceptual sólido entre el rigor analítico de la filosofía occidental y las profundas tradiciones espirituales de Oriente, especialmente sobre el budismo zen.