La definición más clásica de la filosofía es la de “Amor por el conocimiento” (filos-logos) que hace referencia a una búsqueda desinteresada por el saber, empujada por el asombro, la curiosidad y la reflexión, de acuerdo a lo que remarca un escrito de la Universidad Panamericana.

La Resolana tiene a invitados de lujo que fueron puestos a prueba sus mentes en una intensa dinámica de “Caricachupas”

La filosofía, explica esta casa de estudios, nació como una tendencia humana a hacerse preguntas profundas, pero se convirtió en una disciplina que se estudia sistemáticamente. En cualquiera de los casos volver a los grandes pensadores de la historia es un ejercicio necesario.

El legado de Nicolás Maquiavelo

Entre las grandes mentes que aportaron a la filosofía podemos mencionar a Nicolás Maquiavelo, un filósofo y político italiano cuya ideología se basó en la formación de un Estado nacional, admitiendo de ser necesario cualquier medio en la lucha política, destacando, su formación filosófica al ser uno de los primeros en analizar al Estado con ojos de humanos infiriendo en la razón y la experiencia y no en la teología y sus leyes, de acuerdo a la Universidad del Valle de Puebla.

Nicolás Maquiavelo dejó un gran legado que diferentes fuentes bibliográficas resumen en una visión del poder libre de moralismo, inaugurando así la ciencia política moderna al analizar al Estado según su realidad pragmática y no ideales utópicos. Su influyente concepto del “fin justifica los medios” transformó el arte del gobierno, dejando un debate perdurable sobre la efectividad, la ética y la astucia estratégica.

Nicolás Maquiavelo y una frase para analizar

En este legado, muchas frases del filósofo italiano son analizadas hasta hoy y una de ellas es la que dice “Es mejor actuar y arrepentirse que no actuar y arrepentirse”. Con esta premisa, Nicolás Maquiavelo sintetiza el núcleo de su filosofía política práctica, en la que la audacia y la resolución prevalecen sobre la pasividad o la indecisión.

Para Nicolás Maquiavelo, el arrepentimiento derivado de la acción proviene de un cálculo o resultado fallido en el intento de dominar la realidad, mientras que el arrepentimiento por inacción nace de la parálisis y la cobardía, dejando el destino completamente a merced de la fortuna.

En la actualidad, en un mundo dinámico y vertiginoso, esta frase nos revela que asumir el riesgo activo permite influir en el curso de los acontecimientos y aprender de la experiencia, mientras que la omisión garantiza un fracaso inevitable sobre el cual ni siquiera se tuvo el control.