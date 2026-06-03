Nicolás Maquiavelo, filósofo y político diplomático: “Dado que el amor y el miedo difícilmente pueden existir juntos, si debemos elegir entre ellos, es mucho más seguro ser temido que amado”

Nicolás Maquiavelo quien fue conocido como uno de los principales estrategas en cuanto al tema político, tiene una frase que sigue resonando: “Dado que el amor y el miedo difícilmente pueden existir juntos, si debemos elegir entre ellos, es mucho más seguro ser temido que amado”. Palabras poderosas que a la fecha siguen creando debate, pero, ¿qué es lo que quiso decir el italiano?

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¿Es mejor ser temido que ser amado?

Maquiavelo fiel a su filosofía, sugiere en esta frase que, si se tiene que inspirar entre el amor o miedo en las personas, lo más seguro y sobre todo efectivo, es infundir temor. De acuerdo con el filósofo, el amor puede ser efímero y los sentimientos pueden cambiar de manera fácil, pero, el miedo es más duradero y se puede seguir manteniendo a las personas bajo un tipo de control, pero, si se ocupa de manera excesiva, este puede resultar contraproducente y generar resentimiento en los seres humanos y hablando masivamente, en la sociedad.

Entonces, el temor se basa en la observación de la naturaleza humana, el diplomático asegura que los hombres son por lo general, volubles, simuladores, codiciosos, cobardes e ingratos; y cuando se les da la oportunidad, llegan a romper los lazos que tengan con quien sea con mucha facilidad.

De hecho, el también político da a entender que, la gente te amará como a un príncipe, mientras tú les otorgues en algo que ellos quieran, pero cuando este interés termine, cese o desaparezca, su amor y su lealtad concluirá de manera inmediata.

¿De qué trata la obra de Maquiavelo: “El Príncipe”?

Una de las obras más aclamadas e interesantes de Maquiavelo fue la de El Príncipe, la cual se publicó en el año de 1531, y este libro es un tratado de doctrina política escrita por este filósofo, político y diplomático. La obra está dirigida a Lorenzo Médici, quien era conocido como: “El Magnífico”, y a quien Nicolás explica cómo debe actuar y qué beneficios obtener de una crisis en la que se encuentra Italia, pero al mismo tiempo busca unificar dicha nación.

Este libro constituye un importante aporte a la concepción moderna de la política, es una obra que contradice directamente el pensamiento político antiguo. En estos escritos se establece que el ejercicio real de la política implica situaciones con hombres y pueblos, donde sus decisiones, acciones y conductas, casi siempre no responden a la moral, sino a las leyes del poder.

