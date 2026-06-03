Nicolás Maquiavelo, filósofo político: “Si se ha de herir a un hombre, se debe ser tan severo, que no se pueda temer su venganza”

Una de las frases más fuertes de Nicolás Maquiavelo es: “Si se ha de herir a un hombre, se debe ser tan severo que no se pueda temer su venganza”. En estas palabras, el Príncipe de los Estrategas justifica la violencia política si con ella se evita un mayor mal o bien, futuras represalias; de igual manera, aquella oración termina con: “No importa que tan buena persona seas, todos somos los malos en la historia de alguien. Así que, disfruta tu rol y al menos sé un villano memorable”.

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En este sentido, Maquiavelo considera que la crueldad es un arma política ofensiva, siempre y cuando se utilice con prudencia; de igual manera también se puede entender de acuerdo con sus escritos que, ante una falta de respeto fuerte, el hombre debe actuar de manera decisiva y que su accionar debe ser tan eficiente y repentina que, esté convencido que ya no habrá una posible venganza.

¿Quién fue Nicolas Maquiavelo?

Nicolás Maquiavelo fue un político, filósofo, diplomático y escritor italiano del Renacimiento, pero también es considerado como el Padre de la Ciencia Política Moderna. Entre sus obras más populares se encuentra la de El Príncipe. El legado de este pensador ha tenido gran influencia en el pensamiento de la política.

Maquiavelo nació el 3 de mayo de 1469 en una ciudad cerca de Florencia en una familia relativa a la nobleza, pero empobrecida. No se tienen muchos datos sobre su juventud, pero lo que sí sabe es que, en esta etapa tuvo una educación humanística; para el año de 1498 trabajó como Secretario de la Segunda Cancillería y de los “Diez de la Guerra” para tratar tareas que tuvieran que ver con los Asuntos Exteriores.

Fue diplomático y dirigió la guerra contra Pisa, para el 1502 se casó con Marietta Corsini, con la que tuvo 6 hijos, en este año cuando pudo obtener su primera labor en la diplomacia en Francia en la embajada de César Borgia.

En 1503 se fue a Roma tras la muerte de Pío III, al siguiente año tuvo su segunda misión diplomática en Francia y en 1506 trabajó en la delegación frente a la corte de Julio II, posteriormente lo nombraron canciller de los “Nueve Oficiales” de la milicia florentina.

Sin embargo, en 1511 tuvo un último trabajo como diplomático en Francia y al siguiente año, fue despojado de todos sus cargos y exiliado en Florencia. Ya en su hogar pudo escribir sus obras como: