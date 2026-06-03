La reflexión de Orgullo y Prejuicio sobre el matrimonio: “Haz cualquier cosa, menos casarte sin amor”

“Orgullo y Prejuicio", de Jane Austen, destaca por ser una de las novelas más influyentes de la literatura romántica inglesa y una obra pionera de la comedia romántica. A lo largo de su trama, la autora plantea una importante crítica a la sociedad de su época, al mismo tiempo que explora las relaciones amorosas y ofrece una reflexión trascendental sobre el matrimonio: “Haz cualquier cosa, menos casarte sin amor”.

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“Haz cualquier cosa, menos casarte sin amor”; la reflexión de Orgullo y Prejuicio sobre el matrimonio

Esta es una de las frases más recordadas, no sólo de Orgullo y Prejuicio, sino de la literatura inglesa en general. La reflexión pertenece a Jane Bennet, hermana mayor de la testaruda e inteligente, Elizabeth Bennet; y sintetiza el mensaje principal de la obra.

A través de estas palabras, Jane Austen cuestiona la sociedad en la que vive, pues, en aquel entonces, el matrimonio solía estar condicionado al estatus social, la estabilidad económica y las expectativas familiares. Ante ello, la autora trata de defender la idea de que una unión duradera debe construirse a base de sentimientos y conexión emocional. Jamás sobre la conveniencia o la presión social, pues el amor es el elemento clave para una relación verdadera.

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¿De qué trata Orgullo y Prejuicio?

"Orgullo y Prejuicio", de Jane Austen, narra la historia de amor entre Elizabeth Bennet, una mujer inteligente e independiente, y Fitzwilliam Darcy, un aristócrata reservado y soberbio. Su primer encuentro se ve marcado por el rechazo, los malentendidos y los prejuicios mutuos. No obstante, a medida que la trama avanza, ambos personajes se adentran en un período de transformación personal que les permite dejar de lado el orgullo y prejuicio de aquel primer encuentro, dando como resultado una de las historias de amor más emblemáticas del siglo XIX.

Orgullo y Prejuicio, la película

Debido a su gran impacto, la obra de Jane Austen cuenta con múltiples adaptaciones en la pantalla chica y el séptimo arte. No obstante, la más popular, hasta la fecha, es la película del director Joe Wright, protagonizada por Keira Knightley (Elizabth Bennet) y Matthew Macfadyen (Fitzwilliam Darcy).