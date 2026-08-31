La reflexión de Platón sobre la fe: “De noche, especialmente, es hermoso creer en la luz”

Muchos temas de la vida han sido y son analizados desde la óptica de la filosofía. Esta disciplina tiene una esencia que se encarga de cuestiona todo lo que nos rodea, algo que los grandes pensadores de la historia han hecho y que muchos hacen en la actualidad.

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Más allá de lo que sucede con los filósofos en el presente, la mirada hacia el pasado siempre está en este campo del conocimiento. Esto se debe a que pensadores como Platón, Aristóteles y Sócrates, entre muchos otros, han dejado un gran legado que mantiene su vigencia.

¿Quién fue Platón?

Uno de las figuras más destacadas de esta disciplina es Platón, un filósofo griego que estudió con Sócrates y que luego fue maestro de Aristóteles, según detalla la Universidad de Kentucky. Esta casa de estudios añade que “su principal interés era la ‘forma universal’, que abarcaba tanto objetos físicos, como sillas, caballos y el ser humano, como conceptos abstractos como la verdad, la belleza y la justicia”.

Desde la Universidad Panamericana señalan que la obra de Platón se resume en los famosos “Diálogos”, en los cuales “Sócrates discute temas sobre ontología, ética, política, epistemología, estética, etc., con interlocutores varios, que incluyen a los sofistas. Así, a través de la figura de su maestro, presenta diversas ideas propias”.

¿Qué obra de Platón es la más destacada?

Diversas fuentes bibliográficas precisan que “La República” se destaca como el tratado más representativo e influyente de Platón.

Desde la Universidad Stanford, en su Stanford Encyclopedia of Philosophy, remarcan que “La República” sintetiza el núcleo de la visión ontológica de Platón y continúa siendo el texto seminal para comprender la filosofía sobre el buen gobierno y el alma humana.

¿Cuál fue el legado de Platón?

En cuanto al legado del filósofo griego, muchas reseñas coinciden en que transformó de manera irreversible el rumbo de la cultura humana, además de influir no solo en la filosofía clásica, sino también en el desarrollo de la teología cristiana, el pensamiento renacentista y la ciencia moderna.

Según Platón, no aprendemos, sino que recordamos. Esto también es parte de lo que se destaca en su legado y es que “su teoría de la reminiscencia postula que, dado que el alma es inmortal y ha contemplado las ideas en una existencia previa, el conocimiento ya se encuentra oculto en nuestro interior”, sintetiza la Universidad Panamericana.

Platón y una frase sobre la fe

Es por todo lo señalado que no existen dudas de que muchas de las premisas de Platón mantienen una gran vigencia en la actualidad. La frase “De noche, especialmente, es hermoso creer en la luz” es un ejemplo de esto y es que con ella nos dice que confiar en la luz implica mantener la firme convicción de que existen la razón y la verdad última incluso cuando nos rodea la oscuridad más profunda.

Esta frase igual nos advierte que no se trata de un optimismo ciego, sino de una actitud filosófica de búsqueda y resistencia. Lo que Platón nos dice es que debemos creer en la claridad interior y en la sabiduría cuando las circunstancias externas parecen negar su existencia.

¿Sigue vigente esta frase de Platón?

Esta frase tiene una gran vigencia en la actualidad, aun en un contexto de crisis sociales, desinformación y momentos de desconcierto personal. Por lo tanto, podemos aplicarla transformando la “creencia en la luz” en una guía para la acción cotidiana.

Desde la óptica de Platón, creer en la luz hoy significa elegir la razón sobre el miedo. Además, nos invita a recordar que, aun en los periodos de mayor incertidumbre, el conocimiento, la verdad y la esperanza siguen siendo faros alcanzables si nos decidimos a caminar hacia ellos.