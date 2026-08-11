Robin Williams, a 12 años de su muerte: “Solía pensar que la peor cosa de la vida era terminar solo. No lo es. Lo peor de la vida es terminar con gente que te haces sentir solo.”

Este 11 de agosto de 2026 se cumplen 12 años de uno de los fallecimientos más dolorosos del séptimo arte, así es, estamos hablando del de Robin Williams, el famoso actor de cine que con sus diversos personajes se ganó el cariño de miles de personas a través del talento innato que mostró en cada proyecto. Sin embargo, Williams no solo dejó un legado en la pantalla grande sino que dijo frases muy importantes que reflexionaban sobre temas de la vida, como una en la que habló sobre la soledad y cómo esta repercute en las personas; "Solía pensar que la peor cosa de la vida era terminar solo. No lo es. Lo peor de la vida es terminar con gente que te haces sentir solo.". Con estas palabras el destacado actor dejó claro que el hecho de no estar con alguien no es malo, necesariamente, ni mucho menos trágico, lo verdaderamente triste es estar rodeado de personas y aún así sentir esa soledad ya que eso solo significa que quienes nos rodean no aportan valor y la soledad se mantiene. Es por esa razón que las personas deben procurar rodearse de personas que los hagan sentir importantes, que los quieran y respeten por sobre todas las cosas.

¿Cuáles fueron las películas más importantes de Robin Williams?

Robin Williams fue un destacado actor y comediante estadounidense. Sin embargo, ganó gran popularidad y reconocimiento así como gran cariño entre el público debido a que ha sido uno de los actores con más versatilidad ya que supo moverse entre el drama y la comedia así como asumir personajes sumamente complejos. Algunos de sus proyectos más importantes han sido La sociedad de los poetas muertos, El indomable Will Hunting, Despertares, Mrs. Doubtfire, Jumanji, Patch Adams y en doblaje destacó por dar voz al Genio en Aladdín de Disney, solo pro mencionar algunos proyectos.

¿De qué murió Robin Williams?

Robin Williams murió el 11 de agosto de 2014 a los 63 años de edad. Lamentablemente el fallecimiento del actor fue debido a que se arrebató la vida él mismo. La autopsia hecha por el cuerpo especializado reveló que el actor padecía demencia con cuerpos de Lewy, la cual es una enfermedad neurodegenerativa severa, la cual causa; entre otras cosas, pérdida de memoria, alucinaciones.

