Sócrates, filósofo griego, sobre la introspección : “Una vida sin examen no merece la pena ser vivida”

Sin duda alguna cuando hablamos de grandes pensadores y filósofos griegos mencionar a Sócrates es prácticamente un deber. El destacado maestro griego a lo largo de su vida realizó diversos aportes filosoficos que hoy en día siguen siendo objeto de estudio para la materia, sin embargo también contribuyó con grandes frases en donde a través de pocas palabras logró generar grandes conversaciones, por ejemplo en la cita “Una vida sin examen no merece la pena ser vivida”, el pensador deja claro que las personas deben auto analizarse a sí mismas ya que mantener una actitud de autocrítica, introspección, autorreflexión y autoanalisis permite que las personas no solo tengan una gran vida sino que crezcan en diversos sentidos. Esta frase se encuentra en la obra Apología de Sócrates en el párrafo 38a.

¿De qué trata la Apología de Sócrates?

Muchos pensarían que esta obra fue escrita por Sócrates debido a que esta lleva su nombre; sin embargo, esto no fue así ya que la obra la realizó el filósofo Platón. En esta se recrea el discurso de defensa que emitió Sócrates ante el tribunal de Atenas en el año 399 a. C., cuando fue juzgado y condenado a muerte. Algunas de las acusaciones que el filósofo enfrentó fue la de corromper a los jóvenes dañando su mente y no creer en los Dioses de la ciudad. Esta obra incluye grandes conclusiones como que es peor cometer una injusticia que sufrirla además de que también se expone que temerle a la muerte no es algo lógico ya que esto significa que se tiene conocimiento de algo que en verdad se ignora y desconoce.

¿Cuáles son las obras más importantes de Sócrates?

Algo que sorprende a muchas personas es que a lo largo de su vida, Sócrates no dejó obras escritas, esto debido a que consideraba que sí lo hacía, sus ideas podrían ser confundidas. Actualmente lo que se sabe sobre sus ideas es porque otros filósofos lo han compartido, como el caso de Platón, quien escribió “La Apología de Sócrates”, “Critón” y “Fedón”, y de Jenofonte quien cuenta con obras como “Recuerdos de Sócrates” y “Banquete” en donde se expresan ideas del maestro griego.